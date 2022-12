Pronostic Maroc Espagne : analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde

100€ offerts en CASH pour parier sur Maroc - Espagne

Nos pronostics Maroc - Espagne

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

Nos pronostics pour Maroc - Espagne

Le Maroc bien en place

L’Espagne avertie

Les 2 sélections affichent complets

Les compos probables pour Maroc - Espagne:

L’Espagne relève la tête

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, vous pouvez essayer :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

vous offresur votre 1pari.Ce qui veut dire que si votre 1de 100€ est perdu,et vous pouvez mêmesi vous le souhaitez !C'est un bonus exceptionnel puisqu'en principe vous obtenez votre remboursement en paris gratuits, et non en CASH comme chez PMU.Cliquezou sur l'image ci-dessous pour vous inscrire chez PMU et profiter de 100€ en CASH- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHArrivé sur la pointe des pieds au Qatar, le Maroc a réalisé une excellente phase de groupe. En effet, les Marocains ont tout d’abord partagé les points avec la Croatie (0-0), finaliste en 2018, dans une rencontre cadenassée. Ensuite, les Lions de l’Atlas sont montés en puissance en s’imposant notamment face à la Belgique (2-0) qui avait fini à la 3e place de la Coupe du Monde en 2018. Forts de cette victoire, les Marocains ont fini en beauté en dominant le Canada (2-1) grâce à des réalisations d’En Nesiry et d’Hakim Ziyech. Cette victoire a permis au Maroc de remporter son groupe devant la Croatie. Sur son parcours, la sélection marocaine s’est appuyée sur sa solidité incarnée par le capitaine Romain Saiss, passé par Clermont ou Angers. Le capitaine des Lions de l’Atlas a été impressionnant lors de cette campagne. Lors de ses 3 premiers matchs, le Maroc a encaissé un seul but lors du dernier match face au Canada, inscrit contre son camp par Aguerd. Tombé pourtant dans un groupe relevé, le Maroc s’est montré sérieux à l’image de son coach Regragui. Intéressante en 2018, la sélection marocaine a cette fois réussi décrocher son ticket pour les 8es de finale.Arrivée avec de multiples certitudes au Qatar, l’Espagne sort d’une phase de poule décevante. Pourtant, les Espagnols ont lancé idéalement leur compétition en explosant le Costa Rica (7-0). Impressionnante lors de cette rencontre, la Roja voulait assurer sa place en 8e de finale dès le choc face à l’Allemagne. Dans un match où chaque équipe a eu son temps fort, les 2 Nations se sont finalement séparées sur un match nul (1-1). En tête de sa poule à l’orée d’affronter le Japon, la bande à Luis Enrique n’avait besoin que d’un nul pour s’assurer la première place du groupe. Bien partis dans ce match, les Espagnols ont rapidement ouvert le score par Alvaro Morata, titularisé pour la 1ère fois par Luis Enrique. Le buteur de l’Atletico a inscrit à cette occasion son 3e but de la compétition. En tête à la pause, la Roja a ensuite connu une entame de 2nde période cauchemardesque en encaissant 2 buts en 3 minutes, sur lesquels le portier Simon n’est pas irréprochable. Ce revers a fait reculer l’Espagne en 2nde position de son groupe et l'a contraint à affronter une équipe qui a remporté sa poule, le Maroc. Les deux derniers résultats ont montré que malgré de bonnes phases de possession, l’Espagne pouvait se faire surprendre. Suite à ces contre-performances, Luis Enrique a dû demander à ses hommes d’être vigilants.Depuis l’éviction de Vahid Halihodzic, le Maroc a récupéré des éléments comme Belhanda ou Ziyech, qui étaient en conflit avec le Bosniaque. Regragui devrait s’appuyer sur un XI classique avec ses 2 latéraux offensifs, Hakimi et Mazraoui, et sa charnière Saiss – Aguerd, très performante. Ensuite, le sélectionneur marocain peut compter sur l’excellent Amrabat en sentinelle. Métronome du milieu de terrain, le joueur de la Fiorentina attire désormais les convoitises des plus grands clubs européens. En attaque, Hakim Ziyech a montré beaucoup plus avec le Maroc qu’avec Chelsea depuis le début de saison. A ses côtés, l’ailier Boufal a cette capacité à éliminer qui en fait un redoutable adversaire. Le joueur du FC Séville, En Nesyri a ouvert son compteur lors de la dernière journée et compte bien poursuivre sur sa lancée.En face, l’Espagne s’appuie évidemment sur sa technique pour avoir la possession avec notamment les jeunes Pedri et Gavi, grands espoirs du football mondial. Les deux joueurs barcelonais sont chaperonnés par leur coéquipier de club, Sergio Busquets. Moins brillant que par le passé, la sentinelle catalane conserve sa place dans l’entrejeu aux dépens d’un Rodri qui évolue désormais en défense centrale. Fautif face au Japon, le gardien Unai Simon devrait cependant conserver la confiance de son coach. Parti dans la peau d’un remplaçant, Alvaro Morata semble avoir gagné sa place lors des 2 derniers matchs, et a marqué dans chaque rencontre jusque-là.: Bounou - Hakimi, Saïss, Aguerd, Mazraoui - Ounahi, Amrabat, Sabiri - Ziyech, En-Nesyri, Boufal.: Simon - Azpilicueta, Rodri, Laporte, Alba - Gavi, Busquets, Pedri - Ferran Torres, Morata, Dani Olmo.Cette opposition entre un Maroc en pleine confiance et une Espagne, qui reste sur deux prestations décevantes, devrait nous offrir un match intéressant. Battue à ce stade de la compétition en 2018 par la Russie, la Roja veut s’appuyer sur l’expérience de l’Euro 2020 où elle avait été toute proche d’atteindre la finale. Conscients de la complexité de leur mission, les Espagnols devraient mettre un supplément d’implication pour se sortir du piège marocain.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Maroc - Espagne encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !