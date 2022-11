Pronostic Maroc Croatie : analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde

150€ offerts au lieu de 100€ chez SoFoot sur Maroc - Croatie !

Nos pronostics Maroc - Croatie

Nos pronostics pour Maroc Croatie

Le Maroc a des atouts à faire valoir

La Croatie équipe de Coupe

Le Maroc avec des revenants, la Croatie au complet

Les compos probables pour Maroc Croatie :

Le Maroc tient tête à la Croatie

Présent en Russie en 2018, le Maroc avait montré un visage très intéressant, mais avait payé cash son inefficacité offensive. En effet, les Lions de l’Atlas avaient signé d’excellentes prestations, mais finalement peu récompensées. Lors de ce parcours en Russie, les Marocains avaient notamment tenu tête à l’Espagne (2-2) avant d’échouer de peu contre le Portugal (1-0). Malgré sa non-qualification pour les 8de finale, la sélection marocaine a accumulé de l’expérience lors de cette compétition. Pour composter son billet pour ce Mondial, le Maroc a disputé les barrages de la zone Afrique face à la République démocratique du Congo. Auteur d’un nul à l’aller, la sélection marocaine a ensuite surclassé son adversaire pour brillamment décrocher son ticket (4-1) avec notamment un doublé d’Ounahi et une réalisation du Parisien Hakimi. Sélectionneur de cette équipe, Vahid Halilhodžić a été licencié quelques mois avant le début de cette Coupe du monde suite à ces différends avec des cadres de la sélection. La fédération marocaine a misé sur Regragui qui est invaincu depuis qu’il a repris l’équipe. Les partenaires de l’excellent Romain Saïss ont notamment battu le Chili (0-2) avant de faire le nul contre le Paraguay (0-0). À quelques jours du début de la Coupe du monde, le Maroc a disputé un dernier match de préparation parfaitement négocié contre la Géorgie (3-0) sur des réalisations de En-Nesyri, Ziyech et Boufal.Tout le monde se souvient de l’excellent parcours de la Croatie au Mondial 2018, où seule la France avait su contenir les partenaires de Modrić en finale pour remporter le Mondial. Depuis cette défaite, la sélection au damier a connu de nombreux changements puisque plusieurs cadres ont pris leur retraite internationale. Après une phase de transition, la Croatie a montré qu’elle était toujours présente dans les grands événements. Lors du dernier Euro, la sélection croate avait poussé l’Espagne a disputé les prolongations après une fin de match complètement folle en 8de finale, avant de se faire éliminer. En Ligue des Nations, les Croates ont remporté leur groupe de Ligue des nations et joueront le Final 4. En guise de dernier match de préparation, la sélection a dominé l’Arabie saoudite (0-1) sur une réalisation de Kramarić.Le licenciement de Vahid Halilhodžić était principalement lié au fait qu’il ne sélectionnait plus les Belhanda ou Ziyech. Son éviction et la nomination de Regragui ont eu pour conséquence de voir ces joueurs effectuer leur retour dans leur groupe. L’excellent latéral du Bayern Munich Mazraoui avait lui aussi connu des problèmes avec le Bosnien. L’ancien de l’Ajax sera le pendant sur le côté gauche de la star de cette sélection Achraf Hakimi. Les côtés, avec ses deux excellents joueurs, font partie des points forts de cette sélection. On retrouvera également le portier Bounou, le capitaine Saïss, le milieu de la Fiorentina Amrabat et la triplette offensive Ziyech, Boufal et En-Nesiry. À quelques jours du début du Mondial, Regragui a perdu Harit qui devait évoluer dans un rôle de joker. En face, la Croatie a renouvelé une grande partie de son effectif depuis le Mondial 2018 mais peut toujours compter sur son incroyable milieu de terrain composé de l’ancien Ballon d’or Luka Modrić, du métronome Brozović et d’un Kovačić toujours aussi actif. Kramarić, Perišić ou Vida sont également toujours présents. Au rayon des joueurs à suivre, le défenseur Gvardiol monte en puissance tandis qu’Orsic est capable de faire parler la poudre dans un rôle de joker. Au rayon des absences notables, Dalić n’a pas convoqué Rebić et Ćaleta-Car.: Bounou - Hakimi, Saïss, Aguerd, Mazraoui - Amallah, Amrabat, Ounahi - Ziyech, En-Nesyri, Boufal.: Livaković - Stanisic, Lovren (ou Vida), Gvardiol, Barišić - Modrić, Brozović, Kovačić - Pašalić, Kramarić, Perišić.Le Maroc a certainement acquis de l’expérience lors du Mondial 2018 et devrait le montrer lors de cette nouvelle édition. Avec un effectif de grande qualité renforcé par les retours de Ziyech et Belhanda, les Lions de l’Atlas auront leur mot à dire dans ce groupe relevé avec la Belgique et le Canada également. Cette affiche face à une Croatie sur une excellente dynamique s’annonce très plaisante entre ces deux sélections capables de se projeter rapidement vers l’avant. Pas toujours régulière malgré ses bons derniers résultats (on se rappelle notamment de son début d'Euro manqué), la Croatie pourrait connaître des difficultés.Retrouvez le Pronostic Maroc Croatie encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !