Pronostic Maroc Côte d'Ivoire : Analyse, prono et cotes du match de la CAN 2019

Affiche pauvre en buts entre le Maroc et la Côte d’Ivoire !

Le Maroc est arrivé en Égypte avec trois défaites en autant de rencontres lors des matchs de préparation. Si leur première rencontre dans cette Coupe d’Afrique a confirmé les difficultés actuelles marocaines, les Lions de l’Atlas ont tout de même réussi à s’imposer face à la Namibie (1-0). Un but contre leur camp des Namibiens a offert la victoire aux hommes d’Hervé Renard. Le Maroc dispose d’un effectif de qualité et se doit d’offrir des prestations plus abouties. Avec Benatia, Hakimi, Boussoufa, Ziyech, Belhanda ou Boufal, les Lions de l’Atlas possèdent l'un des meilleurs groupes d’Afrique.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐Le Maroc affronte l’autre favori du groupe, la Côte d’Ivoire. Les Éléphants ont eux aussi dû batailler pour s’imposer face à l’Afrique du Sud (1-0). Les Ivoiriens peuvent remercier Jonathan Kodjia, leur avant-centre, qui a trouvé la faille à 25 minutes de la fin sur une passe du Toulousain Gradel. Les Ivoiriens sont arrivés en Égypte avec seulement une défaite concédée sur leurs 12 matchs. En pleine confiance, les Éléphants veulent prendre au moins un point pour se placer idéalement avant le dernier match. Pour cette affiche, nous voyons un nouveau match fermé dans cette CAN, avec moins de 3 buts, pari qui est passé lors de 6 des 7 derniers matchs des Marocains, et lors de 2 des 3 derniers matchs des Ivoiriens.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(148€ du pari + 100€ de bonus).- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Maroc Côte d’Ivoire encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, cotes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !