Pronostic Maroc Comores : Analyse, cotes et pronostic du match de la CAN 2022

Le Maroc enchaîne face aux Comores

Coaché par le rigoureux Vahid Halilhodzic, le Maroc a des envies de titres sur cette CAN 2021 disputée début 2022. Présent au Mondial russe et toujours en lice pour jouer la prochaine Coupe du Monde grâce à un carton plein réalisé dans leur poule éliminatoires du 2tour des qualif (18 points pris sur 18 possibles), les Lions de l'Atlas ont démarré leur CAN comme il fallait. Opposés au Ghana, qui fait partie des meilleures nations africains, le Maroc s'est imposé 1-0 malgré l'absence de trois attaquants majeurs : En-Nesyri (FC Séville), Mmaee et El Kaabi. C'est l'Angevin Sofiane Boufal, auteur d'une très 1partie de saison en Ligue 1, qui a libéré les siens. Participant pour la 1fois à la Coupe d'Afrique des Nations, les Comores font office de petit poucet de la compétition. Malgré ce statut, les Comoriens ont longtemps tenu la dragée haute à un Gabon diminué, avant de s'incliner 1-0. A l'inverse du Maroc, le petit pays a été sorti dès le 1tour des éliminatoires au Mondial 2022, battu par le Togo. Pour leur seul match de préparation à la CAN, les Comores avaient été battus par le modeste Malawi (1-2). Dans une CAN avec pour l'instant peu de buts et où le 1-0 semble le score à la mode, le Maroc pourrait une nouvelle fois s'imposer sans encaisser de but, pour son deuxième match face aux Comores.