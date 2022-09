Pronostic Maroc Chili : Analyse, cotes et prono du match amical

Le Maroc confirme face au Chili

A quelques semaines du début du Mondial, les sélections nationales peaufinent les derniers réglages et opèrent aux derniers tests avant l’ouverture de la Coupe du Monde au Qatar. Le Maroc, qui s’est qualifié en sortant la République Démocratique du Congo en barrage, affronte en Espagne le Chili, qui lui ratera sa seconde Coupe du Monde consécutive après la Russie en 2018. Pour leur premier match après leur qualification, les Lions de l’Atlas avaient été sévèrement battus par les jeunes pousses américaines (3-0). Depuis ce revers, les Marocains se sont repris en remportant leurs deux matchs de qualification pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations face à l’Afrique du Sud et le Libéria. Ensuite, le Maroc a disputé des rencontres amicales en août face au Qatar (2-2) et la Jamaïque (3-0) avec des joueurs évoluant principalement dans le championnat national. En conflit avec plusieurs joueurs majeurs, Vahid Hailhodzic a été débarqué de son rôle de sélectionneur au profit de Regragui. Passé par la Ligue 1 et la Ligue 2, le nouvel arrivé a rappelé les bannis Ziyech, Belhanda ou Mazraoui. A leurs côtés, on retrouvera les habituels cadres que sont le capitaine Romain Saiss, l’indéboulonnable Hakimi, le portier Bounou, les attaquants Boufal et En Nesyri.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Chili a donc raté le wagon pour le Mondial au Qatar. Cette non-qualification confirme le recul de cette formation sur l’échiquier international. La génération vieillissante des Sanchez, Vidal ou Medel est sur le déclin. Lors des éliminatoires en Amérique du Sud, la Roja a seulement décroché la 7place. Pas au mieux, la sélection chilienne est sur une terrible série de 5 défaites consécutives, avec des revers retentissants face à Corée du Sud, la Tunisie et le Ghana. Pour ce rassemblement, le Chili s’appuie sur ses cadres habituels avec les Vidal, Sanchez, Demel, Maripan, ou Aranguiz mais lance aussi quelques espoirs comme Valencia de la Salernitana, Mendez du CSKA Moscou ou Mehssatou de Courtrai. Au regard de la dynamique des deux sélections, le Maroc pourrait s’imposer face à un Chili dans le dur et dans une période de transition.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Maroc Chili détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !