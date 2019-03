Pronostic Maroc Argentine : Analyse, prono et cotes du match amical international

Le Maroc peut accrocher l’Argentine

Séduisant lors du Mondial 2018, le Maroc, tombé dans un groupe relevé avec le Portugal et l’Espagne, avait payé son manque d’efficacité. Depuis, la formation d’Hervé Renard n’a plus perdu le moindre match et s'est qualifié facilement pour la prochaine CAN. La fédération marocaine a consenti de lourds investissements pour organiser ce match amical face à l’Argentine. Ce match est très important et Hervé Renard devrait aligner ses meilleurs éléments comme le capitaine Benatia, l'ancien milieu niçois Belhanda et surtout à Hakim Ziyech, excellent cette saison avec l’Ajax. Poussé par son bouillant public, le Maroc peut réussir une bonne performance face à l’enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’Argentine, ravie de retrouver son prodige Messi, a connu une énorme désillusion le week-end dernier face aux modestes vénézuéliens (3-1). De plus, las’est blessée et ne sera pas du voyage à Tanger. La présence de Messi a poussé Scaloni à mettre Dybala sur le banc, alors que depuis la Coupe du Monde, le Turinois semblait être la figure du renouveau argentin. Messi absent, le meneur des Bianconeri devrait être titularisé et apporter toute sa technique dans une formation en reconstruction. Décevants face au Vénézuela, les Argentins risquent de souffrir face à une formation du Maroc hyper motivée et qui a gagné facilement ses 3 matchs à domicile en éliminatoires de la CAN (dont le dernier face au Cameroun 2-0). Pour ce match, nous voyons les Lions de l’Atlas capables d’accrocher au moins un nul face à l’Argentine.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecRetrouvez le Pronostic Maroc Argentine détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !