Pronostic Maritimo Gil Vicente : Analyse, prono et cotes du match de Primeira Liga NOS

Maritimo l'emporte pour son maintien face à Gil Vicente

La 27e journée démarre ce lundi avec cette rencontre entre Maritimo et Gil Vicente. 15e du classement, le club de l'ancien Titi parisien Bambock n'a que 5 points d'avance sur la zone rouge et va devoir prendre des points. Depuis la reprise, Maritimo a fait match nul à domicile face à Setubal, 12e (1-1) et s'est incliné de peu la semaine passée chez le leader Porto (1-0). De retour dans l'élite après une décision judiciaire, le club de Gil Vicente est 11e du classement et devrait a priori se maintenir en Liga Nos. Cependant, ce matelas de 10 points d'avance sur le 17e, Portimonense, a peut-être donné le sentiment à Gil Vicente qu'il n'y avait plus rien à jouer. Depuis la reprise, le club a perdu ses 2 matchs, chez cette même équipe de Portimonense (1-0) et à domicile la semaine passée par Familiçao (1-3). Beaucoup plus concerné par cette fin de saison, Maritimo devrait s'imposer à domicile face à une équipe de Gil Vicente qui est seulement la 14e équipe sur 18 de cette Liga Nos à l'extérieur.