Pronostic Manchester United Young Boys Berne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Manchester poursuit sa cure de jouvence face aux Young Boys

Finaliste malheureux de la dernière Europa League, Manchester United avait des objectifs élevés à l'intersaison. Les arrivés de Varane, Sancho et Ronaldo ont automatiquement propulsé les Red Devils parmi les favoris pour le titre en Angleterre mais aussi sur la scène européenne. Malheureusement, Solskjaer n'est pas parvenu à tirer le meilleur profit de ses hommes. Cependant, les Mancuniens ont tout de même réussi à accrocher une place pour les 8de finale de la prochaine Ligue des Champions, s'assurant même la 1place de leur groupe. S'étant bien sorti de ses confrontations directes face à Villarreal et l'Atalanta, Man U avait juste perdu le match aller joué à Berne mais en se faisant renverser à 10 contre 11. Arrivé récemment à la tête des, Rangnick a vu ses nouveaux joueurs s'imposer face à Crystal Palace le week-end dernier grâce à un but du brésilien Fred en fin de match (1-0). Quelques jours auparavant, pour le dernier match de Carrick, United s'était imposé face à Arsenal (4-3) grâce à un doublé de Cristiano Ronaldo qui a inscrit durant ce match son 800but en carrière. Ces succès ont redonné un peu de confiance aux partenaires de Maguire. Rangnick veut se servir de cette rencontre sans enjeu pour faire progresser sa formation. En face, les Young Boys de Berne avaient donc lancé leur phase de poule par un exploit en remportant le match aller face à Manchester United (2-1). Les Suisses avaient profité de leur supériorité numérique pour s'imposer en toute fin de rencontre par Siebatcheu. Depuis cette très bonne performance, les YBB n'ont pris qu'un seul point, lors de la réception de l'Atalanta lors de la dernière journée (3-3). Les hommes de Wagner peuvent encore accrocher l'Europa League mais doivent pour cela s'imposer face à Man U et compter sur un faux-pas de la Dea à domicile. Champion de Suisse en titre, le club de Berne réalise une première partie de saison décevante en championnat avec une 4place au général, à 9 points du leader zurichois. Le week-end dernier, les Young Boys de Berne se sont inclinés à domicile face au Servette Genève. Costaud depuis l'éviction de Solskjaer, Manchester United et Cristiano Ronaldo (6 buts en PL et 6 en C1) devraient se faire plaisir dans cette opposition à Old Trafford face aux Suisses des Young Boys de Berne.