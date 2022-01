Pronostic Manchester United Wolverhampton : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Manchester United enchaîne face à Wolverhampton

Invaincu depuis le départ d'Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United affiche un beau bilan sous Ralph Rangnick (3 victoires et 1 nul). Après deux premières victorieuses compliquées face à Crystal Palace (1-0) et Norwich (0-1), les Red Devils avaient perdu des points chez la lanterne rouge Newcastle (1-1). En revanche, la prestation fournie la semaine passée à domicile face à Burnley (3-1) a rassuré sur le potentiel du Man U version Rangnick. Encore buteur sur ce match, Cristiano Ronaldo (14 buts déjà toutes compétitions confondues cette saison) n'en finit plus de marquer. Depuis son retour en Premier League en 2018, Wolverhampton s'était montré très intéressant. En revanche, la saison passée, les Wolves ont vécu un exercice nettement moins abouti, fini à la 13e place. A l'intersaison, Bruno Lage a remplacé Nuno Espirito Santo, et le nouvel homme fort de Wolverhampton a fait évoluer le jeu de son équipe qui repose désormais sur sa solidité défensive. En effet, Coady est le capitaine de la 3e meilleure défense de Premier League, derrière Manchester City et Chelsea. Lors de leur dernier match, les Wolves ont confirmé cette caractéristique en tenant tête à Chelsea (0-0) au Molineux Stadium. Auparavant, Wolverhampton avait déjà posé de nombreux problèmes à Liverpool (0-1) et Manchester City (1-0), mais avait dû finalement s'incliner. Touchés par la covid, les Wolves n'ont pas pu jouer leurs 2 derniers matchs, et ils pourraient être cueillis à froid par une équipe de Manchester United qui veut enchaîner.