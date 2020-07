Pronostic Manchester United West Ham : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Man U se reprend face à West Ham

A deux journées de la fin, Manchester United se bat pour terminer dans le Top 4 de la Premier League, qualificatif pour la Ligue des Champions. Les Mancuniens ont réussi une très bonne seconde partie qui leur a permis de combler leur retard sur Chelsea et Leicester. Le week-end dernier, les partenaires de Pogba ont cependant connu une déconvenue en s'inclinant en demi-finale de la FA Cup face à Chelsea (1-3). Cette défaite a mis fin à une série de 19 matchs sans la moindre défaite. Tourné vers sa quête de la Ligue des Champions, Man U veut repartir de l'avant ce mercredi et compte notamment sur son trio offensif Rashford, Martial et Greenwood. Les trois attaquants mancuniens réalisent une très belle saison et ont inscrit 43 des 63 buts de Manchester en championnat.

En face, West Ham a quasiment assuré son maintien dans l'élite en s'imposant face à Watford lors de la journée précédente (3-1). Les hommes de Moyes ont mis à profit leurs matchs face à Norwich et Watford, deux équipes en difficulté, pour se donner de l'air dans cette fin de saison. Les Hammers ont réalisé une belle opération lors du mercato hivernal en recrutant le capitaine du Slavia Prague, Tomas Soucek, très bon depuis son arrivée. Dans un jour sans face à Chelsea, Man U devrait se reprendre face à West Ham et décrocher 3 précieux points pour la Ligue des Champions.