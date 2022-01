Pronostic Manchester United West Ham : Analyse, cotes et pronostic du match de Premier League

Manchester United se replace face à West Ham

Manchester United vit une saison compliquée, qui a poussé les dirigeants à se séparer d'Ole Gunnar Solskjaer. Les ont ensuite décidé de nommer Ralph Rangnick, connu pour son travail à Hoffenheim et à Leipzig. Le technicien allemand découvre un nouveau contexte dans l'un des clubs les puissants du monde. Les débuts ne sont pas simples avec des prestations loin d'être abouties. En effet, United se montre solide et prend régulièrement des points mais propose un jeu décevant. La semaine passée, Man U a affronté à 2 reprises Aston Villa. En coupe, les Red Devils se sont imposés de manière heureuse et grâce à un De Gea inspiré. Ensuite, en PL, les partenaires de Bruno Fernandes ont montré leur fébrilité en dilapidant une avance de deux buts à Villa Park (2-2). En milieu de semaine, United jouait l'un de ses matchs en retard face à Brentford. Malmenés en 1 période et sauvés par un grand De Gea, les se sont montrés chirurgicaux en 2 en inscrivant un but sur chacune de leurs opportunités (score final 1-3). Ces 3 points récoltés ont permis à Manchester de revenir 2 points de la 4 place détenue par West Ham. Au niveau de l'effectif, Rangnick ne peut toujours pas compter sur Paul Pogba, qui fait défaut dans l'entrejeu.

En face, West Ham a progressé énormément depuis que David Moyes a repris l'équipe en main. De plus, avec le rachat du club par un milliardaire tchèque, la formation londonienne devrait pouvoir bénéficier d'une surface financière importante lors des prochains mercatos. Bien parti dans cette saison, West Ham a connu un mois de décembre catastrophique avec plusieurs défaites toutes compétitions confondues. La formation londonienne avait, avant ce passage, perdu des joueurs importants sur le plan défensif puisque la charnière Zouma – Ogbonna s'est blessée. Petit à petit, les ont retrouvé leurs vertus pour se replacer dans le Top 4 mais leur quatrième place est fragilisée par le retour en forme des Manchester United, Tottenham et Arsenal. Le week-end passé, les hommes de Moyes ont en plus perdu des points importants à domicile face à Leeds (2-3) qui s'est logiquement imposé au stade Olympique au vu du contenu du match. Devant son public, Manchester United pourrait s'imposer face à un West Ham moins bien depuis 2 mois et ainsi dépasser son adversaire du jour.