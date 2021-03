Pronostic Manchester United West Ham : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Manchester United – West Ham : les Hammers résistent aux Red Devils

Deuxième de Premier League, Manchester United ne compte que 6 points d'avance sur le cinquième, qui n'est autre que West Ham. Dans une Premier League où les 7 premiers sont toujours dans le coup pour les places qualificatives pour la Ligue des champions, United serait inspiré de décrocher un bon résultat face à une excellente formation de West Ham. Un peu moins bien ces dernières semaines en Premier League avec plusieurs matchs nuls, lesse sont repris le week-end dernier dans le derby de Manchester en dominant City (0-2) et en mettant fin à la très belle série de 21 victoires des hommes de Guardiola. Ce succès a confirmé les excellentes dispositions des hommes de Solskjær en déplacement où leur jeu de contres excelle. Comme souvent, les Mancuniens n'ont pas su enchaîner et ont dû se contenter d'un nul face à l'AC Milan en 8de finale aller de la Ligue Europa (1-1). Absent pour ce match, Marcus Rashford a vu son compère Anthony Martial sortir en cours de rencontre. Si ces absences venaient à se confirmer, Man U serait fortement handicapé. Lors du match aller, emmené par un excellent Paul Pogba, United s'était imposé à West Ham, mais avait souffert face aux. Man U espère un résultat similaire lors de ce retour, mais ne pourra pas compter sur son champion du monde français toujours blessé.

De son côté, West Ham est l'une des grandes satisfactions de la saison outre-Manche. Le club londonien est dans le coup pour les places qualificatives pour la Ligue des champions puisqu'il n'accuse que 2 points de retard sur Chelsea, 4. Les hommes de David Moyes montrent de très bonnes choses et viennent logiquement de s'imposer face à Leeds (2-0) grâce à deux de leurs éléments en forme, Lingard et Dawson. L'ancien Mancunien ne sera pas du voyage, car une clause de son prêt lui interdit de jouer contre United. Ce fut déjà le cas récemment en FA Cup lors de la difficile victoire des Mancuniens (1-0). West Ham s'est récemment incliné contre Manchester City à l'Etihad Stadium (2-1), mais avait réalisé une très belle performance qui aurait mérité un match nul. Dans un Old Trafford où ils ne se sont plus imposés depuis 2007, lessemblent en mesure de stopper cette terrible série et de ramener au moins un point face à desplus à l'aise en déplacement cette saison et privés de nombreux joueurs.