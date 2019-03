Pronostic Manchester United Watford : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Manchester United se relance à Old Trafford face à Watford

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez ParionsSport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Manchester United - Watford :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Depuis leur exploit au Parc des Princes en Ligue des Champions, lesont perdu leurs deux rencontres, jouées à Arsenal (2-0) en Premier League et à Wolverhampton (2-1) en quart de finale de la FA Cup. Le revers concédé à l’Emirates a poussé Manchester hors des 4 premières places qualificatives pour la Ligue des Champions, objectif déclaré du club. De plus, avec une double confrontation compliquée face au Barca à venir en C1, la bande à Solskjaer doit faire le job en championnat. Pour cela, le coach norvégien compte sur son champion du monde Paul Pogba, exceptionnel depuis plusieurs mois et excellent avec les Bleus lors des matchs de qualification à l’Euro. Solskjaer devrait pouvoir s’appuyer sur son milieu de terrain habituel avec Pogba-Herrera-Matic, les deux derniers nommés revenant de blessure.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Watford est assuré de se maintenir et profite de cette fin de saison pour tenter des coups. La bande à Troy Deeney se déplace à Old Trafford qui aime jouer vers l'avant risque de se faire contrer par des Mancuniens, très performants dans ce domaine. Les deux derniers déplacements des Hornets se sont d’ailleurs terminés par de lourdes défaites face aux 2 premiers du classement : contre Liverpool (5-0) et contre Manchester City (3-1). Pour cette rencontre, nous voyons United retrouver les joies de la victoire dans un match avec plus d’un but.- Vous avez le droit à un remboursement de 100€ EN ARGENT RÉEL sur votre 1pari (80% de la mise)- Misez votre premier pari de 125€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes remboursé de 100€ EN CASHavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Manchester United Watford encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !