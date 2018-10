Pronostic Manchester United Valence : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des Champions

1

Un résultat de Valence face à un Manchester United en crise

Suite à l'élimination en Carabao Cup et aux tensions entre Pogba et Mourinho, la crise s'est encore un peu plus installée à Manchester ce week-end avec la défaite concédée à West Ham a (3-1). Contre les Hammers, le "Mou" a aligné une composition bizarre avec 5 défenseurs et le jeune McTominay aligné en défenseur central droit. Paul Pogba, auteur d'une piètre prestation à Londres, pourrait se faire sortir du onze alors qu'il avait été le joueur prépondérant dans le 1succès à Berne. Sur une série de 3 matchs sans victoire et avec des tensions dans le vestiaire, United va peut être vivre avec cette rencontre face à Valence un tournant de sa saison.De son côté, Valence vient de remporter son premier match de la saison, chez la Real Sociedad où il n'est jamais facile de s'imposer (0-1). Le succès obtenu à San Sebastian sur un but de Kevin Gameiro arrive au meilleur des moments et apporte la confiance nécessaire pour ce déplacement à Old Trafford. Dominés par la Juve lors du 1match, les Valencians doivent ramener un résultat d'Old Trafford pour conserver leurs chances de qualification. S'ils n'ont gagné qu'une seule fois depuis le début de la saison, les Espagnols ont enchaîné les matchs nuls (5) et ne comptent qu'une défaite en championnat 2018/2019 (chez l'Espanyol). Face à une équipe de Manchester United en plein doute, Valence est capable de ramener au moins un nul.