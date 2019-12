Pronostic Manchester United Tottenham : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Le Tottenham de Mourinho joue un sale coup à Manchester United

Cette 15journée de Premier League programmée en milieu de semaine nous offre une très belle affiche entre Manchester United et Tottenham. Un homme sera évidement encore plus au centre de toutes les attentions : José Mourinho. Le Portugais a retrouvé un banc, celui des, après son limogeage de Manchester. En conflit avec certains joueurs mancuniens, Mourinho espère leur jouer un très mauvais tour en s'imposant à Old Trafford. Son successeur chez les, Ole Gunnar Solskjaer, est à son tour de plus en plus menacé. Son club pointe à une décevante 9place à 8 points de la Ligue des Champions. Les Red Devils sont devancés par des formations comme Wolverhampton ou Sheffield. Man U reste d'ailleurs sur deux contre-performances face à Sheffield (3-3) et Aston Villa (2-2). Pour ce match, Solskjaer sera une nouvelle fois être privé de Paul Pogba, en phase de reprise.

En face, Tottenham n'a pas hésité à licencier Mauricio Pochettino malgré une finale atteinte de la Ligue des Champions. José Mourinho lui a succédé et connaît des débuts parfaits avec trois victoires de rang. Si ces matchs ont tous été compliqués à remporter, le réalisme du Mou fait déjà mouche. Les récentes victoires ont permis aux Spurs de remonter en 5position, à 6 points de Cheslea (4e). Mourinho a aussi déjà relancé Delle Alli, excellent depuis quelques rencontres après plusieurs mois traversés comme un fantôme. Pour ce match, nous voyons les Spurs en mesure de s'imposer face à une formation de Man U inconstante.