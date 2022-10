Pronostic Manchester United Tottenham : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Tottenham va chercher un résultat contre Manchester United

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Manchester United - Tottenham :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Manchester United se trouve actuellement en 5position du classement avec 3 points de retard sur le Top 4 qualificatif pour la prochaine Ligue des Champions. Lesaffichent un bilan convenable mais doivent élever leur niveau pour tenter de revenir sur le Top 4. En effet, les Mancuniens se montrent à leur avantage dès qu’ils ne doivent pas faire le jeu, où leur vitesse d’exécution en contre-attaques leur permet de faire la différence. Les succès obtenus contre Liverpool et Arsenal à Old Trafford en sont les parfaits exemples. Après avoir subi la loi face à un Manchester City largement supérieur (6-3), Man U a été frustré par Newcastle (0-0) le week-end dernier. Lors de cette rencontre, les Red Devils ont même eu chaud puisque Joelinton a touché les montants à deux reprises sur la même occasion. Titulaire lors de cette rencontre, Ronaldo n’a pas connu la même réussite que lors du déplacement à Everton (1-2) où il avait inscrit son 700but en club. Face aux, Erik Ten Hag s’est appuyé sur la défense Martinez – Varane et fait désormais confiance à Casemiro au milieu de terrain.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Tottenham avance sans faire trop de bruits mais se retrouve en 3position du classement avec 4 points de retard sur le leader, Arsenal. Les Spurs se montrent très efficaces mais ont perdu des points lors des derbys londoniens avec des nuls contre Chelsea et West Ham, pour un revers dans le choc face à Arsenal (3-1). Les protégés de Conte ont bien réagi après le revers à l’Emirates en s’imposant à Brighton (0-1) et en prenant le dessus sur Everton (2-0) le week-end dernier. Face aux Toffees, Harry Kane a ouvert le score par Harry Kane sur penalty pour ce qui est son 9but, tandis que Hojbjerg avait conclu le score. Sous Conte, Tottenham s’appuie sur sa solidité et se projette très vite vers l’avant avec le duo Kane – Son. Ce schéma de jeu pourrait enquiquiner Manchester United peu à l’aise face à des équipes qui restent bien en place. Très efficace, Tottenham semble en mesure de ramener au moins un point de son déplacement à Manchester.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchen EXCLU avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Manchester United Tottenham encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !