Pronostic Manchester United Tottenham : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Tottenham enfonce Manchester United

Humilié dans le derby la semaine passée (4-1), Manchester United doit rapidement relever la tête pour ne pas se faire distancer dans la course pour les places européennes. En effet, lesvoient des formations comme Arsenal, West Ham voire Tottenham être totalement concernées dans cette lutte. Lors de la débâcle à l’Etihad, les Mancuniens ont réalisé 20 bonnes premières minutes qui avaient permis à Sancho d’égaliser sur un très bon service de Pogba. Ensuite, les hommes de Rangnick ont semblé abdiquer. De plus, en l’absence de Cristiano Ronaldo, le choix de positionner Bruno Fernandes et Paul Pogba en tant qu’attaquants interroge, surtout lorsque l’on a Lingaard ou Rashford sur le banc. Ce revers intervient quelques jours après le triste nul obtenu à Old Trafford face à une équipe de Watford relégable (0-0). United se retrouve désormais en 5position avec un point de retard sur Arsenal, qui compte 3 matchs de retard par rapport aux partenaires de Maguire. Tout heureux d’avoir accroché un nul au Wanda Metropolitano face à l’Atlético (1-1), Man U joue une semaine décisive pour la suite de sa saison avec les réceptions de Tottenham et des Colchoneros.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Tottenham est un peu la pochette surprise de la Premier League. En effet, lesalternent de très bonnes prestations avec des matchs insipides. Le meilleur a été aperçu sur la pelouse de l’Etihad avec un superbe succès contre Manchester City (2-3). Incapable d’enchaîner, le club londonien s’est ensuite incliné face à une équipe de Burnley (0-2) relégable. Comme souvent, les hommes de Conte ont relevé la tête pour s’imposer tranquillement sur la pelouse de Leeds (0-4) pour ensuite mieux retomber dans leurs travers face à Middlesbrough (1-0) en FA Cup. L’inconstance des Spurs a fortement agacé leur entraineur Antonio Conte qui l’a fait remarquer lors de plusieurs interviews. En revanche, le technicien italien doit être satisfait de la dernière prestation de ses hommes face à Everton (5-0) avec un Harry Kane auteur d’un doublé. Arrivés lors du mercato hivernal, Betancur et Kulusevski se sont parfaitement adaptés dans cette équipe. Le Suédois a montré de très bonnes dispositions et s’entend très bien avec ses compères de l’attaque. Depuis son arrivée, Conte a réussi à relancer Harry Kane qui compte 10 réalisations en Premier League. Face à une équipe de Man U certainement marquée par son échec à l’Etihad, Tottenham semble en mesure d’accrocher un résultat à Old Trafford.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 200€.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 200€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 200€.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 200€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Manchester United Tottenham détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !