Pronostic Manchester United Tottenham : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Des buts de chaque côté entre Manchester United et Tottenham

Manchester United a réussi à se qualifier pour la Ligue des Champions grâce à une excellente deuxième partie de saison dernière. Les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer ont notamment profité de l'apport de Bruno Fernandes, arrivé lors du dernier mercato hivernal. Pour la reprise de la Premier League, les Red Devils ont été surpris à domicile par Crystal Palace (3-1). Les partenaires de Pogba se sont ensuite imposés à Brighton dans une rencontre au scénario fou (3-2), avec un penalty victorieux de Bruno Fernandes obtenu à l'aide de la VAR alors que la fin de match avait été sifflée. Lors de cette rencontre, Marcus Rashford s'est distingué avec un but extraordinaire. En Carabao Cup, les ont fait le job face à Luton (0-3) et se sont de nouveau imposés en milieu de semaine contre Brighton (0-3) avec un but de Pogba, rappelé en équipe de France. Cette semaine à 3 victoires, avec 3 buts inscrits à chaque fois, a redonné de la confiance à Man U à l'heure d'affronter Tottenham.

En face, Tottenham sort également d'une semaine intéressante au cours de laquelle les se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Carabao Cup et pour la phase de groupe de l'Europa League. Ces deux résultats atténuent la déception du match nul face à Newcastle en Premier League (1-1). Les hommes de Mourinho ont dominé Chelsea dans un triste huitième de finale de la EFL Cup lors de la séance des tirs aux buts. Les Spurs se sont montrés nettement plus fringants en EL face à la modeste formation du Maccabi Haifa (7-2), où Harry Kane s'est signalé avec un triplé. Pour cette rencontre entre deux équipes avec d'excellents attaquants, on devrait voir des buts de chaque côté entre Man U et Tottenham comme lors des 2 oppositions de la saison dernière.