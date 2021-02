Pronostic Manchester United Southampton : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Manchester United retrouve le sourire face à Southampton

En tête de la Premier League à la sortie des fêtes, Manchester United sort d'une semaine difficile. En effet, les Red Devils se sont tout d'abord fait surprendre par Sheffield United à Old Trafford (2-1). Ce revers est d'autant plus surprenant que lessont derniers de Premier League et avaient jusqu'alors remporté un seul match. Dans un jour sans, les Mancuniens n'ont pas mis l'engagement nécessaire pour s'imposer. La bande à Solskjaer pouvait se reprendre le week-end dernier face à Arsenal. Au terme d'une prestation décevante, Gunners et Red Devils s'étaient quittés sur un nul sans but (0-0). Cette rencontre confirme les difficultés mancuniennes face aux grosses cylindrées depuis le début de saison. Lors des deux dernières rencontres, les joueurs offensifs de United se sont montrés décevants, à l'image d'un Rashford peu inspiré et d'un Bruno Fernandes qui reste sur 5 rencontres de Premier League sans le moindre but. Les, revanchards, devraient offrir une prestation nettement plus convaincante lors de la réception de Southampton.

De son côté, Southampton est calé dans le ventre mou du championnat. Pas inquiétés par la relégation, les Saints affichent 6 points de retard sur la dernière place européenne. Les hommes de Ralph Hasenhüttl semble finir en roue libre et viennent de s'incliner lors des 3 dernières journées face à Leicester (2-0), Arsenal (3-1) et contre Aston Villa (0-1). Southampton, toujours en course en FA Cup, devrait jouer le coup à fond en coupe pour tenter de décrocher un trophée. Le match aller entre Southampton et Manchester United avait offert l'une des rencontres les plus spectaculaires de la 1partie de saison. En effet, les Reds Devils, menés de 2 buts à la pause, avaient renversé les Saints lors du deuxième acte (2-3). Désireux de ne pas laisser City s'échapper, Manchester United devrait prendre le meilleur sur Southampton, moins en réussite lors des dernières journées.