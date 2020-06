Pronostic Manchester United Sheffield United : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Manchester United s’impose contre le promu Sheffield

Avec un effectif plutôt modeste pour un promu, Sheffield s'en sort bien dans cette Premier League Anglaise 2019-20. Septième (44 points), dans le bon wagon pour disputer les places européennes, les Blades ont en revanche totalement raté leur rentrée après la coupure. Sur la pelouse d'une équipe de Newcastle en difficulté, les partenaires de John Egan (expulsé à la 50) ont pris l'eau suite à l'exclusion du taulier de la défense. Après une grossière erreur de la défense de Sheffield, Saint-Maximin en a profité pour ouvrir le score avant que Ritchie et Joelinton ne viennent agraver le score (3-0). Cette défaite est la plus lourde de la saison pour ladéfense de Premier League Anglaise (29 buts encaissés). Avant ça, Sheffield avait déjà failli perdre chez le relégable Aston Villa (score final 0-0) pour son premier match de reprise.

En face, Manchester United est allé chercher un bon point à White Hart Lane pour la reprise (1-1). Sur la pelouse de Tottenham dans une rencontre importante pour la course à la Ligue des Champions, les partenaires de Paul Pogba sont passés au travers de leur première mi-temps, encaissant un but rapidement par l'intermédiaire de Bergwijn (27e) avant que Bruno Fernandes ne réponde sur penalty (80e). Bien mieux depuis l'arrivée de l'international portugais, les Red Devils ont ainsi signé leur 12e match sans défaite consécutif toutes compétitions confondues ( 8 victoires, 4 défaites). Face à une équipe de Sheffield en grosse difficulté contre Newcastle, Man United devrait faire le travail à la maison.