Pronostic Manchester United Sheffield United : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Manchester United facile face à la lanterne rouge, Sheffield United

Leader de Premier League, Manchester United semble se diriger vers un mano à mano avec City pour le gain de la Premier League. Les Red Devils sont en pleine forme et viennent de s'imposer face à Liverpool en FA Cup (3-2) dans un match spectaculaire. Les hommes de Solskjaer ont fait la différence sur un coup-franc de Bruno Fernandes, entré en jeu quelques minutes auparavant. Au prochain tour, Man U retrouvera West Ham. Tous les voyants sont au vert à Manchester, puisque les Pogba, Shaw, Fernandes, Rashford ou Cavani sont tous en pleine forme dans cette seconde partie de saison. Les Mancuniens viennent d'aligner 13 journées de Premier League sans la moindre défaite. Depuis leur élimination en Ligue des Champions, les Mancuniens ont perdu une seule fois face à City en demi-finale de la Carabao Cup (0-2). Pogba et co veulent profiter de la venue de la lanterne rouge pour consolider leur première place.

En face, Sheffield United semble se diriger tout droit en Championship. Les Blades ont réalisé une excellente première saison en Premier League mais s'écroulent cette année. Le bilan est catastrophique avec une seule victoire et deux nuls obtenus lors des 19 premières journées. Avec 10 buts inscrits, Sheffield possède la pire attaque de Premier League. La bande à Chris Wylder a repris confiance lors des dernières semaines en remportant 3 de ses 4 derniers matchs. En effet, les Blades ont battu Bristol (2-3) et Plymouth (2-1) en FA Cup, et leur premier succès en championnat face à une formation de Newcastle en grande difficulté (1-0). Mais preuve que les choses sont très compliquées en Premier League, Sheffield a rechuté à domicile face à Tottenham lors de la dernière journée (1-3). Pour cette opposition entre deux équipes aux dynamiques opposées, Manchester United ne devrait pas connaître de problèmes pour s'imposer face à Sheffield United.