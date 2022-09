Pronostic Manchester United Real Sociedad : analyse, cotes et pronos du match de Ligue Europa

Manchester United confirme en Europe face à la Real Sociedad

Depuis plusieurs saisons, Manchester United souffre et voit le voisin City enchaîner les titres. Cet été, le club mancunien a nommé Erik Ten Hag pour tenter de redorer le blason des. Le technicien batave, auteur d'un excellent travail à l'Ajax, a recruté plusieurs joueurs lors du mercato avec les Martinez, Malacia, Eriksen ou le dernier en date, Antony. Très mal parti dans ce début de saison avec de lourdes défaites face à Brighton et Brentford, Man U s'est ensuite progressivement repris. Les Red Devils ont tout d'abord battu Liverpool (2-1) àavant d'enchaîner face à Southampton (0-1) et Leicester (0-1). Le week-end dernier, United avait un test important face à Arsenal vainqueur jusque-là de tous ses matchs, que lesont parfaitement négocié (3-1). Cette montée en puissance coïncide avec la mise sur le banc du capitaine Maguire et de l'éclosion du duo Varane – Martinez en défense centrale. De plus, Marcus Rashford, décevant l'an passé, a retrouvé la confiance de son coach et a inscrit des buts importants face à Liverpool et les Gunners. Pour ce match face à la Real Sociedad, Ten Hag devrait donner du temps de jeu à ses remplaçants qui sont tout simplement Cristiano Ronaldo, Casemiro, Elanga, Shaw ou Fred.

En face, la Real Sociedad a terminé à la 6position du classement l'an passé. Cette place lui permet de participer à l'Europa League et de retrouver United contre lequel ils avaient disputé et perdu un 16de finale de C3 en 2020/21. Lors du mercato, le club basque a perdu sa perle suédoise Isak, parti rejoindre Newcastle. En plus, l'excellent capitaine Oyarzabal est toujours indisponible. Malgré ces absences, la Real a réalisé une entame correcte avec deux victoires face à Cadix et Elche. Lors des autres journées, la formation basque a dû livrer deux chocs face au FC Barcelone pour une large défaite (1-4) et un nul le week-end dernier face à l'Atletico Madrid (1-1) avec une réalisation de la toute dernière recrue Umar Sadiq. Devant son public, Man United devrait poursuivre sur sa dynamique et enchainer une 5victoire face à la Sociedad.