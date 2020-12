Pronostic Manchester United PSG : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions + 100€ offerts SANS CONDITION !

100€ SANS CONDITION pour parier sereinement sur ce Manchester United - PSG

Manchester United bien placé

Un PSG à réaction

Paris enfin avec son 11 type !

Les compos probables :

Le PSG comme face à Leipzig !

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

offre à tous les nouveaux inscritsavec le code "SOFOOT100" :Ces 100€ sont dits SANS CONDITION, car ils ne sont pas soumis à la validation du compte, sont obtenus dès la fin du premier pari et ne sont soumis à aucune limitation de cote.En gros, votre premier pari est remboursé à hauteur de 100€ en paris gratuits dès le résultat du match connu, et peu importe si votre pari est gagnant ou perdant.- Rentrez bien le code SOFOOT100 dans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Pensez à bien envoyer une photocopie de vos papiers d'identité et de votre RIB, afin de pouvoir retirer vos gains ensuite.- Rentrez-biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match- Rentrez-biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchA l’heure d’affronter le PSG, Manchester United est la formation du groupe la mieux placée pour se qualifier. Lescomptent 9 points et seraient assurés de participer aux huitièmes de finale en cas de victoire face aux Parisiens. Les hommes d’Ole-Gunnar Solskjaer ont lancé leur campagne par un succès au Parc des Princes (1-2) avec une réalisation de Marcus Rashford dans les dernières minutes. Les partenaires de Maguire ont ensuite facilement disposé de Leipzig à Old Trafford (5-0). Victorieux des deux récents demi-finalistes de la C1, Man U a ensuite connu un relâchement coupable à Istanbul face à Basaksehir (2-1). Porté par un excellent Bruno Fernandes, United s’est repris au retour en s’imposant facilement face au club turc (4-1). En Premier League, lespayent pour l'instant leurs contre-performances à domicile et sont calés en milieu de tableau. Le week-end dernier, les Mancuniens se sont retrouvés menés de 2 buts au St Mary Stadium mais ont réussi à renverser les Saints en inscrivant 3 buts dans la seconde période. Le coaching de Solskajer, avec l’entrée en jeu de Cavani auteur d’un doublé, a été déterminant.Après des années d’attente, le PSG a finalement dépassé le cap des quarts de finale en Ligue des Champions. Les Parisiens ont même été tout proches de remporter la compétition puisqu’ils se sont inclinés en finale face au Bayern Munich (1-0). En raison d'une coupure quasiment inexistante et d'une préparation tronquée, le club parisien connaît un début de saison moins serein que d'habitude. A égalité avec Leipzig dans ce groupe de C1, le PSG se doit de ramener un résultat positif de Manchester pour ne pas compromettre ses chances de qualification pour les huitièmes de finale. La semaine passée, dans un match retour décisif face aux Allemands, le PSG s’est imposé au terme d’une piètre prestation (1-0) mais a su réagir comme il l'avait fait déjà la saison passée (notamment après sa défaite en 1/8de finale aller sur la pelouse de Dortmund). En Ligue 1, le club de la capitale occupe toujours la tête mais reste sur deux performances décevantes avec une défaite à Monaco (3-2) et un nul contre Bordeaux (2-2) le week-end dernier mais Marquinhos et Navas avaient été préservés.Du côté de Manchester, Ole Gunnar Solskjaer fait face à plusieurs incertitudes. En effet, Paul Pogba absent lors des 3 dernières rencontres est sur la phase du retour mais n’est pas certain d’être dans le groupe. Blessé contre Southampton, David De Gea devrait quant à lui rater cette rencontre. L’excellent Dean Henderson devrait le suppléer et prouver sa valeur, lui qui n'a pas été aidé par sa défense lors du match à Istanbul. Double buteur face à Southampton, Cavani devrait débuter cette rencontre face à son ancienne équipe mais l'international uruguayen est au cœur de la tourmente après un post jugé raciste sur les réseaux sociaux. Du côté des champions de France, Tuchel peut compter sur le retour de l’important Marco Verratti, clé de voute du milieu de terrain parisien. De plus, Kimpembé (suspendu face à Leipzig), Marquinhos, et Navas seront bien là. Enfin, le PSG peut s’appuyer sur son trio offensif composé de Mbappé, Neymar et Di Maria. Décevants lors de leurs dernières sorties, les stars parisiennes sont attendues lors de ce choc à Old Trafford.Henderson - Wan-Bissaka, Maguire, Lindelöf, Alex Telles - Fred, Van de Beek - Martial, Fernandes, Rashford - CavaniNavas - Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa - Verratti, Paredes, Rafinha - Di María, Mbappé, NeymarEn ballotage favorable grâce à sa victoire face à Leipzig qui lui permet de devancer le club allemand au classement, le PSG se doit cependant de ramener un résultat de ce déplacement en Angleterre. Face à une équipe de Manchester qui a déjà perdu 3 matchs à domicile depuis le début de la saison, les Parisiens peuvent s'imposer dans le théâtre des Rêves comme ils l'avaient fait au février 2019 (mais défaite au Parc), sur des réalisations de Kimpembe et Mbappé. L’attaquant français, muet depuis près d’un an en Champions League, est attendu au tournant lors de cette rencontre. Une victoire 2-0 comme il y a 2 ans permettrait même aux Parisiens de pouvoir espérer fortement aller chercher la 1place du groupe.Retrouvez le Pronostic Manchester United PSG encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs