Pronostic Manchester United PSG : 10€ offerts sans dépôt sur le match de Ligue des Champions

Enorme Manchester United - PSG ce mardi soir. A cette occasion, Winamax vous offre 10€ pour jouer sur son site sans avoir à déposer le moindre centime + votre 1er pari de 100€ remboursé en CASH si vous souhaitez déposer

Promo spéciale pour parier sur Manchester United - PSG

ATTENTION :

Winamax recommande d'envoyer les documents directement en ligne sur son site pour un traitement plus rapide de la demande : 1 jour maximum à compter de l'envoi

Nos paris sur Manchester United - PSG

EXCEPTIONNEL

retirer ce remboursement directement sur votre compte bancaire

retirer ce remboursement directement sur votre compte bancaire

retirer ce remboursement directement sur votre compte bancaire

Manchester United en plein renouveau

Un PSG pas impérial dans les grosses affiches

Sans Neymar ni Cavani

Les compo probables :

Le PSG en terrain hostile à Old Trafford

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Jusqu'au mercredi 13 février minuit, Winamax donneà tous les lecteurs de SoFoot s'inscrivant pour la première fois.- elle vous donne le droit à 10€, comme ça, sans aucune obligation de dépôt- elle est cumulable avec le bonus traditionnel de 100€ en CASH- Ce pari gratuit de 10€ vous sera crédité une fois que vous aurez envoyé une photocopie de vos papiers d'identité et de votre RIB, et que vos documents auront été validés.- Vous devez faire une sélection de paris (un ou plusieurs) pour voir apparaître vos 10€ disponibles.vous offrepour tester gratuitement son site jusqu'à mercredi minuit seulement :► Si vous souhaitez profiter de ce pari gratuit de 10€, Winamax vous autorise également à: unsi vous déposez !On vous propose donc une très grosse cote pour utiliser votre pari gratuit de 10€ (seuls les gains nets de votre pari vous seront crédités), et trois autres pronos si vous souhaitez déposer et utiliser votre 1er pari remboursé de 100€ en CASH., coté à 21,00.Si le pari passe, vous transformez vos 10€ en- Misez vos 100€, gagnezou soyez intégralement remboursé en CASH- Vous pouvezou le rejouer !- Misez vos 100€, gagnezou soyez intégralement remboursé en CASH.- Vous pouvezou le rejouer !- Misez vos 100€, gagnezou soyez intégralement remboursé en CASH.- Vous pouvezou le rejouer !En grande difficulté lors de la 1ère partie de saison, Manchester United s'est complètement relancé suite à l'arrivée sur le banc d'Ole Gunnar Solskjaer en remplacement de José Mourinho. Depuis la défaite concédée sur la pelouse de Liverpool le 16 décembre dernier (1-3), les Red Devils n'ont perdu aucun de leurs 10 derniers matchs disputés toutes compétitions confondues (9 victoires et 1 match nul) et ils se sont complètement relancés en championnat dans la course à la qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Ce 8ème de finale de Ligue des Champions arrive au meilleur des moments pour une formation mancunienne portée, en partie, par la forme de Pogba et Rashford entre autres.Toujours aussi dominateur sur la scène nationale, le PSG, leader de Ligue 1 avec 10 points d'avance sur son plus proche poursuivant, n'a pas caché son intention de briller en Ligue des Champions après avoir déçu lors des dernières éditions. Jamais autant en difficulté en phase de poules de C1 que cette année, les partenaires de Thiago Silva ont du s'employer pour s'adjuger la tête du groupe C. Ils ont d'ailleurs montré certaines limites lors de leurs 2 gros déplacements effectués à Liverpool (2-3) et à Naples (1-1). Ces contre-performances font suite à une défaite survenue récemment contre l'adversaire le plus coriace du PSG en Ligue 1, Lyon (1-2).Diminuée par les blessures durant la 1ère partie de saison, Manchester United a retrouvé la quasi-intégralité de son effectif au meilleur moment de la saison. Pour cette rencontre, seul le défenseur remplaçant Rojo est bloqué à l'infirmerie. Côté parisien, le gros coup dur provient de l'indisponibilité de Neymar, blessé au même moment de la saison que l'année dernière, couplé au forfait de dernière minute de Cavani (blessé en marquant le penalty samedi face à Bordeaux). Thomas Tuchel peut en revanche compter sur le retour de Marco Verratti. Absent depuis le 19 janvier dernier, le milieu italien a fait son retour à la compétition le week-end dernier mais il n'est pas encore assuré qu'il pourra débuter la rencontre à Old Trafford. S'il est trop juste, Julian Draxler devrait être associé à Marquinhos dans l'entrejeu.: De Gea – Young, Bailly, Lindelof, Shaw – Matic, Ander Herrera, Pogba – Lingard, Rashford, Martial (ou Lukaku).: Buffon - Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe - Daniel Alves, Marquinhos, Verratti (ou Draxler), Bernat - Mbappé, Choupo-Moting, Di Maria.Très convaincant ces dernières semaines, Manchester United peut clairement l'emporter au terme d'une rencontre animée, face à des Parisiens qui n'ont pas vraiment convaincu lors des grands rendez-vous disputés à l'extérieur cette année et qui seront privés de Neymar et Mbappé. Malgré un réel regain de forme, Manchester United apparaît toujours friable sur le plan défensif et l'armada parisienne semble en mesure de créer des problèmes aux Red Devils. Nous voyons ainsi les deux équipes trouver le chemin des filets. Pour la grosse cote, un score de 3-2 en faveur des Anglais est à tenter vu la cote.avecavecavecqui vous offre en ce moment 120€ de paris gratuits, peu importe que votre premier pari soit gagnant ou perdant, en rentrant le code "SOFOOT" lors de votre inscription, dont 60€ pour seulement 20€ déposés, avecavecavecavecavec