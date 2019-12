Pronostic Manchester United Newcastle : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Manchester United se relance face à Newcastle !

Les victoires consécutives face à Tottenham (2-1) et contre City (2-1) laissaient présager d'un retour en force de Manchester United. Mais le nul contre Everton à Old Trafford et surtout la défaite à Watford (2-0) le week-end dernier montrent que cette formation des reste toujours aussi irrégulière. Battu par la lanterne rouge de Premier League, Manchester est dans l'obligation de réagir. Face aux, David de Gea a commis une grossière erreur qui a permis à Watford d'ouvrir le score. La bonne nouvelle du week-end pour Solskjaer est le retour et la bonne performance de Pogba. Le Français a disputé les 25 dernières minutes et devrait de nouveau être sur le banc face aux Magpies.

De son côté, Newcastle réalise une saison correcte et pointe à la 9place avec le même nombre de points que Manchester United. Les Magpies sont sur une bonne série et n'ont perdu que deux rencontres lors des 9 dernières journées. Depuis le début de saison, les matchs des Magpies en déplacement se terminent toujours avec vainqueur (3 victoires pour 6 défaites). De retour à Old Trafford, Manchester United pourrait se relancer à domicile contre des Magpies qui perdent beaucoup à l'extérieur.