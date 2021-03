Pronostic Manchester United Milan AC : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Manchester United prend une option face au Milan AC

L'affiche des huitièmes de finale de l'Europa League met aux prises Manchester United au Milan AC. Ces deux formations occupent toutes deux la 2place de leur championnat national respectif. Après quelques semaines difficiles et des critiques sur leurs aptitudes à s'imposer face aux grosses cylindrées anglaises, les Mancuniens ont réagi de la plus belle des manières en s'imposant dans le derby de Manchester dimanche (0-2). En plus de cet excellent résultat, lesont livré une très belle prestation avec un Anthony Martial dans tous les bons coups et un Luke Shaw qui confirme son excellente saison. Troisième de son groupe de Ligue des Champions derrière le PSG et Leipzig et donc reversé dans cette C3, Manchester United s'est défait de la Real Sociedad en seizième de finale. Les Anglais ont fait la différence à l'aller en se montrant hyper réalistes (4-0) avant de tenir le nul au retour. Solskjaer est sous pression et doit permettre à Man U de remporter un titre cette saison. Cette Europa League fait désormais partie des objectifs prioritaires. Le technicien norvégien possède un effectif de premier plan et a désormais des choix à faire, notamment au poste de gardien de but où Dean Henderson n'en finit pas de marquer des points alors qu'il remplace un De Gea absent un petit moment pour raisons personnelles.De son côté, le Milan AC a réussi une année civile 2020 extraordinaire. Les Lombards ont dominé la Serie A pendant de longs mois mais viennent de craquer lors des dernières semaines, ce qui a permis le retour de l'Inter qui compte même désormais 6 points d'avance. Tenus en échec par l'Udinese (1-1) à San Siro, les Milanais se sont repris ce week-end en dominant le Hellas Vérone (0-2). En Europa League, le parcours de Milanais a débuté très tôt avec une qualification lors des barrages au bout d'une interminable série de tirs aux buts contre les Portugais de Rio Ave. Ensuite, les hommes de Pioli ont fait le taf en phase de groupes en terminant premiers dans une poule relevée avec Lille et le Celtic. En revanche, le Milan AC a connu des difficultés en seizième de finale face à l'Etoile Rouge de Belgrade (3-3 en cumulé), dans un choc où les buts marqués à l'extérieur ont fait la différence. Pour ce déplacement en Angleterre, l'équipe lombarde déplore des absences, notamment celles de Zlatan Ibrahimovic, Mandzukic et Bennacer, tandis que Rebic, Calhanoglu et Théo Hernandez sont incertains. Revigoré par son succès dans le derby de Manchester, United devrait s'imposer à Old Trafford face à des Milanais handicapés par des absences importantes et moins bien sur cette deuxième partie de saison.