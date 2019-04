Pronostic Manchester United Manchester City : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Des buts de chaque côté entre Manchester United et Man City

Manchester s’apprête à vivre un nouveau derby ce mercredi pour le compte de la 31journée de Premier League (match en retard). Les deux formations mancuniennes ont des objectifs différents en cette fin de saison : la qualification en Ligue des champions pour United et le titre national pour City. Si l’arrivée d’Ole Gunnar Solskjaer avait totalement relancé Manchester United en championnat, l'état de grâce a pris fin puisque lesrestent sur 2 victoires pour 6 défaites lors des 8 dernières rencontres toutes compétitions confondues. Ce week-end, Pogba et ses partenaires ont été humiliés à Goodison Park par Everton (4-0). Éliminés en C1 et en FA Cup, les hommes de Solskjaer doivent se ressaisir dans cette dernière ligne droite. A domicile, les 3 derniers matchs de Manchester United ont vu les deux équipes scorer.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, City a su se relever immédiatement après une nouvelle désillusion en Ligue des Champions. Samedi, les hommes de Pep Guardiola ont battu difficilement (1-0) en Premier League des Spurs qui les ont sorti de C1. Un succès est obligatoire pour reprendre la tête à Liverpool. Lesont enchaîné beaucoup de rencontres ces dernières semaines et s’attendent à souffrir face à un United revanchard. Les trois dernières confrontations entre ces deux formations se sont terminées avec des buts de chaque côté. L’an passé, United était allé à la surprise générale réussir une excellente prestation à l’Etihad (victoire 3-2) et se trouve dans la même situation avant ce match face aux. Pour cette rencontre à Old Trafford entre une équipe de Man U qui doit prendre des points et une formation de Manchester City qui a marqué sur ses 18 derniers matchs de championnat, on pourrait voir des buts des deux côtés.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecRetrouvez le Pronostic Man U Man City détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !