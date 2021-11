Pronostic Manchester United Manchester City : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Manchester United - Manchester City : City part favori dans le derby mancunien

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Manchester United Manchester City :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’affiche de la 11journée de Premier League nous offre un derby de Manchester qui s'annonce passionnant avec le premier derby mancunien pour Cristiano Ronaldo depuis l'avènement de Man City. Sous pression après des résultats décevants en premier League avec 4 journées sans la moindre victoire (3 défaites et 1 nul), United s’est repris le week-end dernier sur la pelouse du Tottenham Stadium face à des Spurs dans le dur (0-3). En Ligue des Champions, lesenchaînent les miracles puisqu’après avoir battu Villarreal de façon heureuse (but dans le temps additionnel de Ronaldo), Man U s’en est très bien sorti lors de la double confrontation face à l’Atalanta Bergame (3-2 et 2-2). En milieu de semaine, la formation anglaise a été logiquement menée au score à 2 reprises par la Dea mais s’en est remise une nouvelle fois à son joyau Cristiano Ronaldo. En effet, alors que lessemblaient se diriger vers une défaite inévitable, le portugais est sorti de sa boîte pour inscrire une superbe demi-volée qui permet à son équipe de rester en tête de son groupe. Pour ce choc face à City, Solskjaer sera privé de ses internationaux français Paul Pogba (suspendu) et Raphael Varane, blessé, tout comme le suédois Lindelöf. Le coach norvégien est soumis à une rude pression, mais a toujours su sauver sa place lors des rencontres déterminantes, City est prévenu.enchezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Manchester City a réalisé une très bonne opération en Ligue des Champions en milieu de semaine. En effet, les Citizens se sont facilement défaits du Club Bruges (4-1) et ont profité du nul du PSG à Leipzig (2-2) pour reprendre la première place du groupe. Cette victoire est également venue mettre fin à 2 contre-performances consécutives face à West Ham en Carabao Cup et surtout face à Crystal Palace en Premier League (0-2). Ce revers a laissé City à 5 points de Chelsea, qui domine actuellement le championnat anglais. Lors de l’opposition face aux Belges de Bruges, Guardiola a préservé de Bruyne et Ruben Dias en les mettant sur le banc. Ces deux éléments seront évidemment partants ce week-end pour le derby. De plus, l’international anglais John Stones devrait suppléer Aymeric Laporte, suspendu, en défense. City réussit très bien à Old Trafford ces dernières saisons avec 8 victoires, 2 nuls et seulement 3 défaites lors des 13 dernières visites dans le théâtre des Rêves, toutes compétitions confondues. Les hommes de Guardiola partent favoris mais devront se méfier des contres des CR7, Rashford ou Fernandes. Pour ce derby, Man City devrait au moins accrocher le nul dans une rencontre où les deux équipes devraient marquer.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Manchester United Manchester City encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !