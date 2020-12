Pronostic Manchester United Manchester City : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Manchester City s’offre le derby face à United

L'affiche de cette 12journée de Premier League se jouera à Old Trafford où Manchester United reçoit samedi son voisin, Manchester City. Ce derby apparaît comme l'une des dernières chances de se sauver pour Ole Gunnar Solskjaer. En effet, qui aurait imaginé au soir de sa victoire sur Istanbul Basaksehir lors de la 4journée de C1, que Manchester United ne se qualifierait pas pour les huitièmes de finale. Mais les deux défaites essuyées consécutivement face au PSG à Old Trafford (1-3) et celle à Leipzig (3-2) ont poussé United en 3position, seulement reversé en C3. Cette contre-performance a mis Ole Gunnar Solskjaer sous pression, et cela d'autant plus que son équipe alignée au coup d'envoi en Allemagne a attisé les critiques Outre-Manche. Pogba et Van de Beek, se sont retrouvés sur le banc pour ce match décisif, alors que l'international français sortait d'un excellent match face à West Ham. De plus, le passage à une défense à 3 fut catastrophique avec un but encaissé dès la 2minute. Lesn'ont pas su surmonter ce début de match catastrophique et ne verront donc pas les 8de finale de C1. En Premier League, United reste sur 4 victoires consécutives, mais rate souvent ses premières périodes, ce qui pourrait être problématique face à City.

De son côté, Manchester City a assuré rapidement sa qualification pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Lesont en revanche connu plus de difficultés en Premier League où ils occupent seulement la 7place à 1 point de Man U. Les hommes de Pep Guardiola ont comme souvent fait le job face aux formations à leur portée mais n'ont pas décroché le moindre succès face aux adversaires pour le titre. En effet, City a concédé le nul face à Liverpool et a été battu par Leicester et Tottenham. Les Citizens ont l'opportunité de se relancer face à United et d'enfoncer le voisin dans sa crise. Guardiola a retrouvé tout son groupe et a pu faire tourner en milieu de semaine en C1 contrairement à Manchester United. Bien mieux que United en ce moment, City devrait s'imposer et pousser Solskjaer dans la tourmente, voire vers la sortie.