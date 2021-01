Pronostic Manchester United Manchester City : Analyse, cotes et prono de la demi-finale de Carabao Cup

Manchester United - Manchester City : Un derby mancunien avec des buts de chaque côté

La Carabao Cup nous offre une très belle affiche en demi-finale avec un derby mancunien entre United et City. Les deux formations sont dans une forme excellente à l'heure de se défier à Old Trafford. Les Red Devils ont su parfaitement rebondir suite à leur élimination de la Ligue des Champions et occupent actuellement la seconde place de Premier League, derrière Liverpool. Les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer sont invaincus en Angleterre depuis leur défaite face à Arsenal. Les Mancuniens s'en sont bien sortis lors de leur dernières rencontres en s'imposant au bout du temps additionnel face à Wolverhampton (0-1) et le week-end dernier face à une séduisante formation d'Aston Villa (2-1). Man U peut compter sur un Bruno Fernandes exceptionnel depuis son arrivée Outre-Manche, le Portugais ayant d'ailleurs inscrit le penalty décisif face aux Villans. L'autre bonne nouvelle pour Solskjaer est le retour en forme de Paul Pogba, excellent contre les partenaires de Jack Grealish.

En face, Manchester City a semblé moins fort que les saisons précédentes mais est toujours dans le coup sur tous les tableaux. De mieux en mieux au fil des matchs, les Citizens viennent de réaliser leur meilleure performance de la saison lors de leur succès à Stamford Bridge face à Chelsea (1-3). Porté par un excellent Kevin de Bruyne, City a surclassé les Blues de Lampard. Pep Guardiola fait pourtant face à plusieurs absences importantes car une vague de Covid a touché l'effectif mancunien. Cette prestation a rassuré le coach catalan sur le potentiel de son équipe. Pour cette demi-finale, on devrait voir un match ouvert entre deux équipes tournées vers l'offensive, avec un Man U qui a marqué sur 14 de ses 15 derniers matchs et City sur 7 de ses 8 dernières rencontres.