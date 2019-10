Pronostic Manchester United Liverpool : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Liverpool enfonce Manchester United !

L'affiche du dimanche en Premier League met aux prises Manchester United à Liverpool. Ce match est l'un des plus attendus pour les supporters des deux équipes. Les connaissent une saison, pointant seulement à la 12 place avec 9 points pris. Les hommes d'Ole Gunnar Sloskjaer avaient pourtant parfaitement entamé ce nouvel exercice avec une victoire convaincante sur Chelsea (4-0) mais depuis, United s'est imposé à une seule reprise, face à Leicester de manière heureuse. Pour cette affiche, Man U sera privé d'éléments clés comme Pogba ou De Gea. A domicile, les protégés de Solskjaer n'ont perdu qu'une fois face à Crystal Palace et restent sur un nul face à Arsenal. Un ennemi intime actuellement en mode rouleau compresseur arrive à Old Trafford : le Liverpool FC, leader de la Premier League. Les ont réussi en effet un carton plein en championnat avec 8 victoires en autant de matchs. Les hommes de Klopp comptent déjà 8 points d'avance sur City. Meilleure défense de Premier League, Liverpool possède la seconde attaque (derrière City). Sadio Mané et Robby Firmino réalisent un début d'exercice exceptionnel et Mo Salah est toujours aussi efficace. Les Reds, qui veulent continuer leur incroyable série, devraient être en mesure de s'imposer face à un Man U, en plein doute et amoindri par des absences importantes.