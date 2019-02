Pronostic Manchester United Liverpool : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

1

Manchester United sur sa lancée face à des Reds de Liverpool bien pâles

Pronostic Manchester United Liverpool par Hervé Mathoux pour La Pronos Zone

La défaite face au PSG en 1/8de finale aller de C1 avait mis fin à la série d'invincibilité de 11 matchs de Manchester United. Ce revers aurait pu être un coup d'arrêt pour les Red Devils mais leur capacité de réaction sur la pelouse de Stamford Bridge (victoire 2-0 en Cup sur la pelouse de Chelsea) prouve leur force de caractère. En pleine confiance, les Mancuniens peuvent compter sur un Paul Pogba en grande forme et une nouvelle fois décisif face aux Blues avec un but et une offrande à Ander Herrera. La saison dernière, Manchester s'était déjà imposé à Old Trafford contre des Reds en grande forme grâce à un doublé de Marcus Rashford, actuellement très en forme.

De son côté, Liverpool connaît une période délicate avec 3 nuls concédée lors de ses 4 dernières rencontres (contre le Bayern à domicile en C1, sur la pelouse de West Ham et à domicile face à Leicester). Liverpool a en plus joué mardi un match de Ligue des champions éprouvant, et les Reds seront forcément moins frais que les Red Devils. Pour cette affiche, nous voyons cependant Manchester United guidé par Paul Pogba et en pleine confiance réaliser un résultat à domicile face à des Reds en manque d'efficacité.