Pronostic Manchester United Liverpool : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Liverpool enfonce un peu plus Manchester United dans la crise

Le début de saison de Manchester United est cauchemardesque. Surpris à Old Trafford par Brighton (1-2) lors de la 1ère journée et humilié à Brentford (4-0) le week-end dernier, les Reds Devils sont la risée du championnat anglais dans cette période estivale. Une situation chaotique qui se traduit par une dernière place au classement, venant fragiliser d'emblée son nouvel entraineur Erik ten Hag. Ajoutez à cela l'été agité de Cristiano Ronaldo qui ne cesse d'alimenter des rumeurs de transfert, la non-qualification pour l'édition à venir de la Ligue des Champions et le grondement des supporters exigeant le départ de la famille Glazer (propriétaire du club), et Man U se retrouve englué de toute part dans un climat hostile. On imagine mal comment Harry Maguire et les siens peuvent relever la tête face à une formation aussi puissante que Liverpool. Les Reds, eux, ont lancé leur saison par 2 nuls frustrants chez le promu Fulham (2-2) et à Anfield lundi dernier devant Crystal Palace (1-1). Ainsi, leur ambition de soulever le titre en fin de saison bat déjà de l'aile quand on connait la régularité admirable de Manchester City, ayant fait le plein de points dans le même temps. Vice-champion d'Angleterre et finaliste sortant de la Ligue des Champions, le club de la Mersey aura à cœur de réagir pour se relancer. Plus particulièrement dans ce mythique derby comptant énormément pour les supporters des deux équipes. Les joueurs de Jürgen Klopp ne pourront pas compter sur leur recrue star Darwin Nuñez (suspendu) ce lundi mais ils conservent un groupe ultra compétitif, dans lequel le Pharaon Mohamed Salah (2 buts en 3 matchs cette saison) pourrait faire des siennes sur la pelouse du « Théâtre des Rêves ». Liverpool a surclassé MU lors de leurs 3 dernières confrontations officielles (2-4, 0-5, 4-0) et semble de nouveau en position de prendre les 3 points.