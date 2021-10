Pronostic Manchester United Liverpool : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Un Manchester United – Liverpool avec des buts de chaque côté

L'affiche de la 9e journée de Premier League met aux prises Manchester United à Liverpool. Les Red Devils se sont renforcés lors du dernier mercato avec les arrivées de Varane, Ronaldo et Sancho pour être compétitifs sur tous les tableaux. Déjà éliminés de la Carabao Cup par West Ham, les Mancuniens ne peuvent plus se permettre de faux pas en Premier League où ils occupent la 6e place, avec 5 points de retard sur Chelsea. Les hommes de Solskjaer vivent un passage compliqué de 3 journées sans le moindre succès. En effet, les partenaires de Maguire se sont inclinés contre Aston Villa (0-1) et ont été tenus en échec par Everton (1-1) à Old Trafford. Le week-end dernier, les Red Devils ont subi une nouvelle déconvenue en s'inclinant sur la pelouse d'un Leicester (4-2) pourtant pas au mieux depuis le début de saison. En ligue des Champions, United a décroché une victoire face à une Atalanta Bergame (3-2) privée de nombreux éléments. Menés de 2 buts à la pause, les hommes de Solskjaer ont réagi en 2nde période pour finalement s'imposer sur une nouvelle réalisation de Ronaldo. L'entrée de Pogba a apporté de la fluidité dans le jeu des Red Devils. Néanmoins, cette victoire ne doit pas masquer les errances de United, notamment sur le plan défensif, où De Gea a réalisé plusieurs parades décisives.

De son côté, Liverpool est actuellement la seule formation de Premier League toujours invaincue. En effet, les Reds ont disputé 8 rencontres pour 5 victoires et 3 nuls. Depuis le départ de cette saison, les hommes de Jurgen Klopp ont déjà disputé 2 gros duels face à Chelsea (1-1) et Manchester City (2-2), conclus sur des matchs nuls. Le week-end passé, Liverpool a déroulé face à un Watford hors sujet (0-5), tandis qu'en milieu de semaine, les Reds ont dû batailler pour se défaire de l'Atletico Madrid (2-3) en Ligue des Champions. Porté par un Mohamed exceptionnel et buteur pour le 9e match consécutif, Liverpool a fait un grand pas vers la qualification en 8e de finale. Au niveau de l'effectif, Klopp déplore seulement les absences d'Elliott et celle de Thiago Alcantara. Pour cette affiche, le brésilien Fabinho devrait retrouver sa place au milieu de terrain pour apporter de la densité face au potentiel offensif de United. Ce Manchester United – Liverpool s'annonce ouvert entre deux formations qui vont chercher à s'imposer, nous voyons les deux équipes marquer.