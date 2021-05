Pronostic Manchester United Liverpool : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Liverpool va chercher un résultat à Manchester United

Assuré de finir dans le Top 4 à l'issue de la saison et officiellement désormais dans l'impossibilité mathématique d'être champion d'Angleterre, Manchester United a pour objectif maintenant de remporter l'Europa League. Les Mancuniens se sont qualifiés pour la finale en éliminant facilement la Roma (8-5 en cumulé) et affronteront le Villarreal d'Unai Emery. Les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer enchaînent les matchs cette semaine puisqu'après avoir affronté la Louve jeudi dernier, ils sont allés s'imposer à Villa Park face à Aston Villa (1-3). Mardi, les se sont inclinés à domicile face à Leicester (1-2) avec une équipe fortement remaniée en prévision de ce choc face à Liverpool seulement 2 jours après. Prévue il y a 10 jours, cette opposition face aux Reds avait été reportée suite à l'envahissement d'Old Trafford par les fans mancuniens mécontents de la direction du club. Ce jeudi, de nouvelles manifestations sont annoncées autour d'Old Trafford. Dans cette fin de saison, Man U peut compter sur un excellent Edinson Cavani. L'ancien Parisien marque buts sur buts et a signé pour 2 nouvelles années avec le club anglais.

De son côté, Liverpool joue l'une de ses dernières cartes pour décrocher une place dans le Top 4, qualificatif pour la prochaine Ligue des Champions. En difficulté lors de cette seconde partie de saison, les veulent profiter du calendrier démentiel de Leicester pour accrocher une place dans les 4 premiers. Pour cela, les hommes de Klopp doivent s'imposer dans cette rencontre en retard et mettre la pression sur les qui vont affronter successivement Chelsea et Tottenham avec une finale de FA Cup au milieu. La défaite de West Ham face à Everton ce week-end a également fait les affaires de Liverpool. Un parcours parfait des Reds lors de leurs 4 dernières journées pourrait leur permettre de se qualifier. Sans se montrer transcendants, les partenaires de Mo Salah sont invaincus lors des 6 dernières journées de Premier League. Le week-end passé, Liverpool s'est imposé face à Southampton grâce à un excellent Alisson et aux réalisations de Sadio Mané et Thiago (2-0). Pour ce choc, Liverpool devrait pouvoir profiter de la fatigue de Man U qui aura enchainé 4 matchs en une semaine, pour décrocher au moins un nul, avec des buts.