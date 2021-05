Pronostic Manchester United Liverpool : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Liverpool résiste à Old Trafford face à Manchester United

L'affiche de la 34journée de Premier League oppose Manchester United à Liverpool. Les Red Devils ne jouent plus grand-chose dans le championnat anglais car ils accusent 10 points de retard sur Man City et possèdent 12 unités d'avance sur West Ham, 5. Quasiment assuré d'obtenir une place pour la prochaine Ligue des Champions, le club mancunien devrait se concentrer pleinement sur sa demi-finale d'Europa League face à la Roma. En milieu de semaine, les Red Devils se sont facilement imposés lors du match aller (6-2). En Premier League, la bande à Solskjaer se montre très solide puisqu'elle n'a perdu qu'une seule fois depuis la mi-novembre, et de manière assez surprenante face à la lanterne rouge, Sheffield United (2-1). Le week-end dernier, dans une rencontre décevante, United a concédé le nul à Leeds (0-0), qui est venu stopper une série de 5 victoires consécutives. Les retrouvent Liverpool pour la 3e fois de la saison. Tenus en échec à Anfield (0-0), les Mancuniens s'étaient imposés à (3-2) en 16e de finale de la FA Cup, au terme d'une superbe rencontre. De son côté, Liverpool ne perd plus depuis 5 journées mais reste sur deux matchs nuls en Premier League. Les hommes de Klopp ont vécu deux scénarios de match quasiment identiques face à Leeds et Newcastle en encaissant l'égalisation en fin de rencontre. Si le score semble mérité pour les, celui contre Newcastle est à mettre au crédit du manque d'efficacité des attaquants des qui ont raté de nombreuses opportunités de creuser le score. Comme souvent dans ce type de scénario, les ont égalisé sur leur dernier ballon, pour un match nul qui éloigne Liverpool du Top 4, qualificatif pour la prochaine Ligue des Champions. Actuellement, la bande à Klopp affiche 4 points de retard sur Chelsea. Avec 5 journées à disputer, les peuvent combler cet écart mais vont devoir réaliser un parcours presque parfait. En déplacement, Liverpool est sur une bonne dynamique (3 victoires et 1 nul sur ses 4 derniers matchs à l'extérieur) qui pourrait lui permettre d'accrocher au moins un nul face à une formation de Manchester United qui pourrait manquer de fraîcheur suite à sa demi-finale aller d'Europa League.