Pronostic Manchester United Leipzig : Analyse, prono et cotes doublées sur le match de Ligue des champions

Manchester United tombe dans le piège Leipzig !

En réussissant une superbe deuxième partie de saison dernière en Premier League, Manchester United a réussi à accrocher la Ligue des Champions. Pour leur début dans la compétition européenne, les Red Devils ont réussi une très belle opération en s'imposant au Parc des Princes face au PSG (1-2). Les Mancuniens ont sorti une très bonne prestation mais ont également profité de l'apathie des Parisiens. Bien partis en Ligue des Champions, les hommes de Solskjaer connaissent plus de difficultés en Premier League. En effet, après 5 matchs disputés, United pointe à une décevante 15e place. Paradoxalement, les partenaires de Pogba font le job à l'extérieur où ils ont dominé Brighton et Newcastle, mais souffrent à Old Trafford. Dominé par Crystal Palace lors de la 1ère journée, United a ensuite été humilié par Tottenham (1-6) et n'a réussi qu'un nul face à Chelsea ce week-end (0-0).

Demi-finaliste de la dernière Ligue des Champions, Leipzig s'est installé parmi les meilleures équipes d'Allemagne et commence à prendre de la place en Europe. Cette tendance se confirme dans ce début de saison puisque les hommes de Julian Nagelsmann occupent la tête de la Bundesliga devant le Bayern et le Borussia Dortmund. Leur bilan est très bon depuis le début de ce nouvel exercice avec 4 victoires et un nul. En Ligue des Champions, Leipzig a fait le job lors de la 1ère journée en s'imposant à domicile face au champion de Turquie, l'Istanbul Basaksehir (2-0) grâce à un doublé de l'ancien Citizen Angelino. Absent depuis quelques matchs, le capitaine autrichien Sabitzer a effectué son retour sur les terrains ce week-end. Et bonne nouvelle pour Leipzig, l'excellent milieu de terrain s'est signalé en inscrivant le penalty victorieux face au Hertha Berlin. Très performant depuis plusieurs mois, Leipzig pourrait créer la surprise à Old Trafford face à une formation de Manchester United en grande difficulté à domicile en ce début de saison.