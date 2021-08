Pronostic Manchester United Leeds : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Manchester United prend un bon départ face à Leeds

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport (au lieu de 100€ habituellement)

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Manchester United Leeds :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

de Premier League derrière le voisin citizen, Manchester United a fini la saison dernière sur une fausse note avec sa défaite en finale de l’Europa League face à Villarreal. Durant la première partie de saison, lesavaient déjà manqué de manière inexplicable la qualif’ pour les 8de finale de la Ligue des Champions. Ajoutons que les partenaires de Pogba s’étaient également fait sortir en demi-finale de la Carabao Cup par City et en quart de la FA Cup par Leicester. Ces occasions manquées de ramener un titre mettent Ole Gunnar Solskjaer sous pression. Le Norvégien a conservé sa place mais pourrait rapidement se retrouver menacé en cas de mauvais résultats. De plus, OGS va pouvoir compter sur deux renforts de poids avec les arrivées cet été du virevoltant Sancho et du solide Varane, au palmarès bien garni. Ces apports associés aux éléments déjà en place, comme Pogba, Fernandes, Cavani, Shaw ou Maguire font desl’un des candidats au titre. En revanche, les Mancuniens ne pourront pas compter sur Marcus Rashford lors des premières journées, car il s’est fait opérer juste après l’Euro.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Leeds a été la grande satisfaction de la Premier League la saison dernières, à plusieurs égards. D’abord pour ses résultats (9du classement final), mais surtout pour la qualité de son jeu. Attendu depuis longtemps, le retour desen Premier League a été un grand succès. Marcelo Bielsa, stratège de Leeds, pourra compter sur un groupe quasi similaire à celui de la saison passée, renforcé par le latéral barcelonais Junior Firpo. Surprenant et inattendu à ce niveau la saison dernière, Bamford avait fini avec un excellent total de 17 réalisations. Le buteur anglais devrait de nouveau bénéficier des offrandes des deux ailiers que sont Harrison et Raphinha, tandis que Kalvin Phillips, excellent à l'Euro, reste l’élément clé du système mis en place par. En revanche les Peacocks avaient coulé à Old Trafford en encaissant un terrible 6-2 la saison passée. Déterminé à bien lancer sa nouvelle saison, Man U devrait faire le job à domicile face à Leeds et décrocher la victoire.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Manchester United Leeds détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !