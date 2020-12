Pronostic Manchester United Leeds : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Manchester United enchaine face à Leeds

Incapable de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Manchester United retrouve le sourire en Premier League. Les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer sont invaincus lors des 6 dernières journées avec 5 victoires et un nul, lors du derby face à City (0-0) le week-end dernier. En milieu de semaine chez la lanterne rouge Sheffield, Solskjaer avait concocté quelques surprises dans son XI de départ en titularisant notamment l'excellent Dean Henderson dans les cages. L'ancien de Sheffield a débuté de manière catastrophique en offrant un but à ses anciens coéquipiers, en revanche, il a signé une parade décisive dans les arrêts de jeu qui a permis à Man U de prendre les 3 points (victoire 3-2). Lors de cette rencontre, le duo Martial-Rashford s'est mis en valeur, tout comme Pogba et Fernandes au milieu de terrain. Le troisième but des Mancuniens initié par une roulette du champion du Monde français sur Ampadu est un bijou collectif. En forme sur le plan national, Man U se méfie d'une équipe de Leeds joueuse. En face, Leeds est l'une des formations de Premier League les plus plaisantes à suivre. Les rencontres des hommes de Marcelo Bielsa sont souvent généreuses en buts mais pas toujours intéressantes niveau résultat (Leeds est seulement 13). Battus par West Ham le week-end dernier, les Peacocks se sont repris en milieu de semaine face à Newcastle dans un festival offensif (5-2). Ce succès permet à Leeds de compter 8 points d'avance sur la première équipe relégable. Depuis le début de saison, Leeds a souvent posé des problèmes aux grosses écuries par son jeu rapide tourné vers l'attaque. Ce jeu très exigeant est souvent puni lorsque les Peacocks baissent le pied physiquement, ce fut notamment le cas à Chelsea ou lors de la réception de Leicester. Pour cette rencontre, Man U devrait s'imposer et poursuivre sa remontée au classement.