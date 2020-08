Pronostic Manchester United LASK Linz : Analyse, prono et cotes du match de Ligue Europa

Manchester United tranquille face au LASK Linz

Victorieux facilement lors du match aller en Autriche (5-0), Manchester United est quasiment qualifié pour les quarts de finale. Si le suspense ne devrait pas être de la partie dans ce match, la prestation desest fortement attendue. Les hommes de Solskjaer ont terminé la saison sur une excellente dynamique. En effet, les partenaires de Pogba n'ont connu la défaite qu'à une seule reprise lors de leurs 21 dernières rencontres disputées, toutes compétitions confondues, face à Chelsea en demi-finale de la FA Cup. Pendant de longues semaines, le jeu de Manchester United a été l'un des plus agréables outre-Manche. Avec Bruno Fernandes à la manette depuis cet hiver, le retour de blessure de Pogba à la reprise, et le trio Martial-Rashford-Greenwood à la finition, United a offert des matchs spectaculaires. Cette bonne phase a permis auxd'accrocher une place pour la prochaine Ligue des Champions, en finissant 3e de Premier League, alors qu'ils comptaient 14 points de retard sur Leicester en janvier.

De son côté, Linz ne se fait pas d'illusion avant ce match retour. Le club autrichien a terminé 4de son championnat en ayant terminé difficilement la saison avec trois défaites de rang en championnat. Ce résultat décevant, combiné à une pénalité de points pour avoir repris l'entraînement trop tôt pendant l'arrêt du football européen, a coûté sa place au coach français Valérien Ismaël. Le LASK Linz vient également de s'incliner en amical face à la modeste formation slovaque de Senica. Supérieur dans tous les domaines, Manchester United devrait s'imposer de nouveau assez aisément face au LASK.