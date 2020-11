Pronostic Manchester United Istanbul Basaksehir : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Manchester United se reprend face à l'Istanbul Basaksehir

Idéalement parti dans cette Ligue des Champions avec des succès face au PSG (1-2) et contre Leipzig (5-0), Manchester United a connu ensuite une défaite surprenante à Istanbul (2-1). Lors de ce revers, la défense mancunienne a commis de grossières erreurs dont ont profité Demba Ba et Visca. Depuis cette défaite, les Red Devils se sont repris en Premier League en signant deux victoires précieuses, la première à Everton (1-3) avec un Bruno Fernandes exceptionnel et la seconde plus difficile face à West Bromwich Albion (1-0) sur un penalty du milieu portugais. Ce succès est surtout le premier obtenu à Old Trafford en Premier League depuis le début de saison et permet à Man U de réintégrer la première partie de tableau. Ole Gunnar Solskjaer possède un potentiel offensif impressionnant avec les Cavani, Rashford, Martial, Greenwood, Mata ou Van de Beek qui devraient lui permettre de faire la différence face au club stambouliote.

De son côté, le récent champion de Turquie avait connu une entrée difficile en Ligue des Champions avec deux revers face à Leipzig (0-2) et le PSG (0-2). Le succès inattendu face à Manchester United a relancé complétement Basaksehir dans la compétition. En Super Lig, les partenaires d'Enzo Crivelli restent sur une défaite à Besiktas (3-2) et occupent désormais la 6e place avec 7 points de retard sur le premier. Pour ce match à domicile, Manchester United devrait assumer son statut de favori et s'imposer face à Basaksehir.