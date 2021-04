Pronostic Manchester United Grenade : Analyse, cotes et prono du 1/4 de finale de Ligue Europa

Manchester United finit le travail face à Grenade

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport (au lieu de 100€ habituellement)

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Manchester United - Grenade :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Manchester United est quasiment en 1/2 finale de Ligue Europa. En effet, lesse sont imposés 2-0 à Grenade au match aller sur des buts de deux de leurs meilleurs joueurs, Rashford et Bruno Fernandes. Depuis son arrivée du côté de Manchester à l'hiver 2020, l'international portugais a bonifié Man U, tandis que Rashford confirme un peu plus qu'il est l'âme de cette équipe. Reversés dans cette C3 après avoir failli passer en C1 dans une poule avec le PSG et Leipzig, les Anglais se sont défaits successivement de la Real Sociedad (0-4 en cumulé) et de l'AC Milan (1-2). Le week-end dernier, Manchester United s'est imposé sur la pelouse de Tottenham (1-3) et a quasiment scellé sa place de dauphin en Premier League.chezau lieu de 100€ en ce moment⇒ ⇒⇐ ⇐Encore promu en Liga la saison dernière, Grenade a d'ores et déjà réussi son Ligue Europa même s'il sort dans ce 1/4 de finale. Les Espagnols avaient notamment réussi un exploit en seizième de finale en éliminant le Napoli, avant de se défaire d'une équipe norvégienne de Molde à sa portée. C'est plus compliqué en Liga cette saison puisque les Andalous se classement seulement en 8position, à 8 points du Top 6 européen. Après deux défaites face à Valence (2-1) et Villarreal (0-3), Grenade s'est imposé ce week-end chez le mal classé Valladolid (1-2). Supérieur sur le papier, Manchester United devrait pouvoir s'imposer de nouveau, cette fois à domicile.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parieravecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, sponsor d’ArsenalavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Manchester United Grenade détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !