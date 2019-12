Pronostic Manchester United Everton : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Manchester United - Everton : Des Reds redevenus Devils !

Profitez d'un 1er pari remboursé de 120€ chez bwin

Si vous souhaitez parier sur ce Manchester United - Everton chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les rumeurs concernant un départ d’Ole Gunnar Solskjaer allaient bon train dans les tabloïds anglais ces dernières semaines. Le Norvégien devait être le fusible pour les mauvaises performances de Man U depuis le début de saison. Mais voilà depuis, lesse sont imposés successivement face à Tottenham (2-1) et à Manchester City (1-2). Ces deux performances significatives ont redonné beaucoup de confiance aux hommes de Solskjaer et ont été suivies par une troisième belle victoire face à Alkmaark jeudi (4-0) pour s'arroger la première place de son groupe en C3. Deux joueurs ne sont pas étrangers à ses bons résultats. Tout d’abord, Marcus Rashford auteur de deux prestations XXL face aux Spurs et Citizens (l’international anglais affiche 10 réalisations depuis le début de saison). Ensuite, Anthony Martial qui s’entend parfaitement avec Rashford et se montre souvent décisif.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐La lourde défaite desdans le derby de Liverpool a été fatale à Marco Silva. Pour lui succéder, le club a temporairement nommé un ancien de la maison, Duncan Ferguson. Pour sa première, il a vu son équipe s’imposer brillamment face à Chelsea (3-1). Ce succès a permis aux Toffees de sortir de la zone rouge et de sorti la tête de l'haut. Ce déplacement à Old Trafford tourne historiquement en faveur des locaux. Pour preuve, Everton ne s’est imposé qu’à une seule reprise à Manchester depuis 1999 (saison 2013-2014). Pour ce match, nous voyons logiquement la série actuelle d’United se poursuivre.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecRetrouvez le Pronostic Manchester United Everton détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !