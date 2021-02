Pronostic Manchester United Everton : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Manchester United assure face à Everton

Manchester United est passé par toutes les émotions lors de ce début d'année. Les Red Devils ont un temps pris la tête de la Premier League, mais ont aussi éliminé Liverpool de la FA Cup. Ce samedi, les hommes de Solskjaer affrontent Everton avec l'intention de mettre la pression sur ses adversaires directs pour le titre, Liverpool et Manchester City qui seront opposés le lendemain. Surpris par Sheffield (1-2) à Old Trafford, les Red Devils se sont montrés décevants à l'Emirates (0-0) face à Arsenal, malgré quelques opportunités d'empocher les 3 points. Ces deux sorties décevantes ne doivent pas faire oublier leurs excellentes prestations. L'une des plus belles remontent certainement au match aller, où tout juste battu en Turquie par Basaksehir en Ligue des Champions, United avait été exceptionnel avec un Bruno Fernandes en état de grâce, auteur d'un doublé et d'une passe décisive pour Cavani (score final 1-3). En milieu de semaine, les Red Devils ont offert de nouveau un très grand match face à Southampton (9-0), dans une rencontre qui a redonné beaucoup de confiance aux attaquants mancuniens, puisque les Cavani, Rashford, Fernandes, James ou Martial ont tous trouvé le chemin des filets.

De son côté, Everton est parti tambour battant cette saison avec 4 victoires de rang. Les Toffees ont ensuite connu un passage à vide mais se sont repris par la suite. Sur courant alternatif, Everton reste sur des prestations mitigées face à Leicester (1-1) et surtout face à Newcastle (0-2) le week-end dernier. En manque d'inspiration, les hommes de Carlo Ancelotti se sont fait punir par l'excellent Callum Wilson, auteur d'un doublé. Le succès obtenu à Leeds (1-2) en milieu de semaine a redonné confiance aux Toffees et à Calvert-Lewin enfin de nouveau buteur. Historiquement, Everton souffre à Old Trafford, avec une seule victoire, six nuls et 20 défaites, lors des 27 dernières confrontations. Sur la lancée de son énorme match à domicile face à Southampton, Manchester United devrait confirmer cette suprématie face aux Toffees, en s'imposant à domicile.