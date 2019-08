Pronostic Manchester United Chelsea : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Manchester United – Chelsea : Supersub Vs SuperFrank

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez ParionsSport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Manchester - Chelsea :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La première journée de Premier League nous offre un gros choc ce dimanche avec l’opposition entre Manchester United et Chelsea. Lesont raté leur saison dernière et veulent retrouver au moins une place en Ligue des Champions. Ole Gunnar Solskjaer,des années Ferguson, a succédé à Mourinho en cours de saison, et a connu un été agité. Au niveau des départs, l’avant-centre Belge Lukaku est parti à l’Inter tandis que Paul Pogba est fortement désiré par le Real de Zidane. United a cassé sa tirelire pour attirer Harry Maguire, cadre des, pour solidifier une défense fébrile la saison passée. Devant, Rashford et Martial ont de belles opportunités à saisir pour enfin s’affirmer sur une saison complète. Manchester a réussi une excellente préparation, dont elle a remporté tous ses matchs.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Chelsea a perdu son meilleur joueur Eden Hazard, parti au Real. Maurizio Sarri a lui succombé aux sirènes de la Juventus. Pour lui succéder, ledesa fait appel à un ancien de la maison "Super Frank" Lampard, qui sort d’une belle saison en tant que coach avec Derby County. Le nouveau technicien a dû faire face à l’interdiction de recruter de son équipe. Lampard devrait s’appuyer sur les cadres de la saison dernière : Kanté, Azpi, Kepa, Willian, Jorginho, etc. … et donner sa chance aux jeunes comme Tommy Abraham et Mason Mount (que Lampard apprécie depuis leur collaboration à Derby). Derrière, le défenseur français Kurt Zouma devrait avoir du temps de jeu avec le départ de David Luiz et la blessure de Rudiger. Olivier Giroud, vu le départ d'Higuain. Pour ce match entre deux formations qui ont réussi leur préparation, nous voyons un match avec des buts de chaque côté.- Vous avez le droit à un remboursement de 100€ EN ARGENT RÉEL sur votre 1pari (80% de la mise)- Misez par exemple votre 1pari de 125€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes remboursé de 100€ EN CASHavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Manchester United - Chelsea détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !