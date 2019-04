Pronostic Manchester United Chelsea : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Des buts de chaque côté entre Manchester United et Chelsea !

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez ParionsSport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Manchester United - Chelsea :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Manchester United a connu un très bon passage avec l’arrivée d’Ole Gunnar Solksjaer, mais depuis début mars et la victoire au Parc des Princes, la magie s’est estompée. La nouvelle défaite concédée mercredi dans le derby face à City (0-2) a de nouveau montré les limites de cette équipe qui reste sur 3 défaites consécutives sans inscrire le moindre but. Une réaction est attendue lors de la venue d’un adversaire direct pour les places qualificatives à la Ligue des Champions. Manchester United doit se montrer conquérant et s’imposer. A domicile, lesont tout de même marqué sur 10 de leurs 12 derniers matchs.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Chelsea, toujours en course pour remporter l’Europa League, a raté le coche face à Burnley (2-2) lundi en Premier League. Si une victoire aurait permis auxd’avoir un joker dans cette course pour la qualification en C1 via le championnat, les hommes de Sarri sont sous la menace d’Arsenal et de United et vont devoir prendre des points à Old Trafford. Chelsea a marqué au moins 1 but sur 6 de ses 7 dernières rencontres. Comme lors du match aller entre les 2 formations qui avait offert un très beau spectacle (2-2), il pourrait y avoir de nouveau des buts de chaque côté.- Vous avez le droit à un remboursement de 100€ EN ARGENT RÉEL sur votre 1pari (80% de la mise)- Misez par exemple votre 1pari de 125€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes remboursé de 100€ EN CASHavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Manchester United Chelsea encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !