Pronostic Manchester United Chelsea : Analyse, prono et cotes de la demi-finale de FA Cup

Des buts de chaque côté entre Chelsea et Manchester United

La deuxième demi-finale de FA Cup oppose dimanche Chelsea à Manchester United. Ces deux formations se disputent également les dernières places qualificatives pour la Ligue Ces champions en Premier League. Lesse sont qualifiés en quart de finale sur le terrain de Leicester grâce à une réalisation de Ross Barkley. Les hommes de Lampard ont plutôt bien repris et n'ont concédé que deux défaites depuis le retour des compétitions, à West Ham et à Sheffield. Humiliés par les Blades (3-0), les Blues ont légèrement repris confiance en s'imposant difficilement face à la lanterne rouge de Premier League, Norwich grâce à un but d'Olivier Giroud (1-0) mardi. Chelsea aura l'avantage d'avoir 2 jours de repos de plus à l'heure d'affronter United.

Les Red Devils réalisent une excellente seconde partie de saison. Le recrutement de Bruno Fernandes, en provenance du Sporting, est pour beaucoup dans la bonne forme des hommes de Solskjaer. Le Portugais apporte de la fluidité au milieu qui permet au trio offensif se s'éclater. Sans doute plus matures, Rashford, Martial et Greenwood empilent en effet les buts cette saison. En milieu de semaine, Man U est allé s'imposer à Crystal Palace (2-0) et a pris 3 points précieux en vue de la qualification en Ligue des Champions. Cette opposition sera la 4de la saison entre les deux formations, United ayant remporté les 3 premières. Ces deux équipes qui veulent remporter un trophée cette saison devraient tout mettre en œuvre pour s'imposer et nous offrir un match avec des buts. Entre une équipe de Man U qui a marqué au moins 1 but sur chacun de ses matchs depuis la reprise, et une formation de Chelsea qui a réalisé cette performance sur 7 de ses 8 dernières rencontres, les deux équipes pourraient marquer.