Pronostic Manchester United Burnley : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Un 9e succès de rang pour United face à Burnley

L’arrivée d’Ole Gunnar Solskjaer a totalement métamorphosé Manchester United. Depuis sa prise de fonction, les Red Devils ont enchaîné 8 succès de suite. Lors de cette série, les partenaires de David De Gea ont réalisé notamment de très belles prestations à Tottenham (1-0) en championnat et le week-end dernier à l’Emirates en coupe. En 1/16e de finale de FA Cup face aux Gunners, Manchester s’est imposé avec la manière vendredi soir (1-3). Lukaku n’a pas marqué mais a délivré deux passes décisives à Lingaard et Sanchez. Le coach norvégien voit tous ses attaquants être décisif lorsqu’il fait appel à eux. Paul Pogba, en grande forme, a une nouvelle fois été impliqué dans le but de son compatriote Anthony Martial. La série de victoires a permis auxde se rapprocher de Chelsea au classement. Avec des Blues irréguliers et une formation de Tottenham handicapée par des absences importantes, l’espoir de podium est envisageable pour United.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Burnley connaît une saison beaucoup plus compliquée que celle de l’an passé. Les hommes de Sean Dyche luttent en effet pour le maintien et possèdent seulement 3 points d’avance sur Cardiff (18). Si Burnley sortait d’une très bonne série (4 victoires pour 1 nul) face à des formations de seconde partie de tableau, le club vient de s’incliner lourdement en FA Cup à Manchester face à City (5-0), montrant une nouvelle fois ses problèmes face aux "gros". Pour ce match, nous voyons United continuer sur sa lancée dans un match avec plus de 2 buts.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavecavecRetrouvez le Pronostic Manchester United Burnley détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !