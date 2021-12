Pronostic Manchester United Burnley : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Un Manchester United - Burnley bien nul ?

Seulement 7de Premier League et rapidement éliminé de League Cup, Manchester United fait une 1partie de saison décevante, seulement sauvé par sa qualification pour les 1/8de Ligues de Champions. Ole Gunnar Solskjaer poussé vers la sortie, un autre ancienen la personne de Michael Carrick a signé un bon interim mais les dirigeants lui ont préféré Ralph Rangnick pour finir la saison. Pour l'instant le technicien allemand n'enchante pas. Après 2 premières rencontres remportées de peu face à Crystal Palace (1-0) et Norwich (0-1), les Mancuniens ont failli perdre lundi chez le relégable Newcastle. Mené au score par un but de l'ancien Niçois Allan Saint-Maximin, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo ont égalisé en fin de match par l'ancien Parsien Cavani.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Comme la saison passée, Burnley est à la lutte pour le matinien. En effet, lespointent actuellement en 18position avec deux points de retard sur le premier non relégable, Watford. Cependant, le club n'a joué que 15 de ses 19 premières rencontres prévues. Si les joueurs de Sean Dyche ont seulement remporté un match depuis le début de saison face à Brentford (3-1), ils ont accumulé les nuls (4 lors des 5 dernières journées). Pour son dernier match de championnat, Burnley a résisté à une formation de West Ham qui lutte pour les places européennes (0-0). Avec 8 partages des points en 15 matchs, Burnley est clairement le roi des matchs nuls en Premier League, et au vu de la cote et des petites prestations de Man U depuis l'arrivée de Rangnick, le nul semble bon à tenter avec le bonus PMU qui vous permet de récupérer votre mise en CASH si votre 1pari est perdant.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Manchester United Burnley encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !