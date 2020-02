Pronostic Manchester United Bruges : Analyse, prono et cotes du match de Ligue Europa

Manchester se qualifie face à Bruges !

Manchester United reçoit le Club de Bruges dans le cadre des seizièmes de finale de l'Europa League. A l'aller, les Red Devils ont accroché un nul (1-1) grâce à une réalisation d'Anthony Martial. En l'absence de Marcus Rashford blessé, le Français est l'atout offensif majeur de son équipe. L'ancien Monégasque s'est une nouvelle fois distingué le week-end dernier face à Watford avec un but somptueux. Martial a signé là sa 15e réalisation de la saison toutes compétitions confondues. L'arrivée du Portugais Bruno Fernandes a également été bénéfique à l'entrejeu mancunien. Le Lusitanien a inscrit un penalty et a délivré une passe décisive face aux Hornets. Les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer vont mieux avec 6 matchs sans défaite. Les deux succès consécutifs en Premier League face à Chelsea et Watford leur ont permis de se repositionner en 5e position, place susceptible de qualifier pour la LDC (si Man City est bien exclu pour les 2 prochaines saisons).

De son côté, Bruges doit sa participation aux seizièmes de finale d'Europa League à sa troisième place dans son groupe de Ligue des Champions. Tombés avec le Real Madrid, le PSG et Galatasaray, les Belges ont réalisé un parcours intéressant avec de très bonnes prestations au Parc des Princes et au Santiago Bernabeu. Bruges est en tête de son championnat avec 9 points d'avance sur son poursuivant La Gantoise. Le club belge est tout de même un peu moins souverain à l'extérieur comme le montre ses 3 derniers matchs nuls à Liège, Charleroi et Courtrai. Costaud à domicile, emmené par un excellent Anthony Martial et renforcé par la présence de Bruno Fernandes, Manchester United semble en mesure de s'imposer face à Bruges et ainsi se qualifier pour les 1/8es de finale de cette C3.